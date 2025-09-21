«Интервидение-2025»
Почти 20 украинских дронов атаковали Россию ночью

Силы ПВО ночью сбили 19 украинских беспилотников над тремя регионами России

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Дежурные средства ПВО в ночь на 21 сентября уничтожили почти 20 беспилотников ВСУ в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке подверглись три региона страны, а также акватория Черного моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в МО.

Так, 12 дронов удалось ликвидировать над территорией Республики Крым, два — над территорией Брянской области и один — над Курской областью. Над Черным морем было сбито четыре БПЛА, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал Саратовскую область, в результате чего два жилых дома получили повреждения. По словам главы региона Романа Бусаргина, для местных жителей организован пункт временного размещения в здании школы. Также в результате происшествия пострадала женщина, ее доставили в больницу.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали как минимум тремя БПЛА инфраструктуру Запорожской атомной электростанции. В связи с этим международных экспертов МАГАТЭ оперативно эвакуировали. Уточняется, что радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории находится в пределах нормы.

