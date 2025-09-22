Кологривый вышел в свет с ребенком и бывшей женой Никита Кологривый посетил премьеру фильма «Август» с дочкой и экс-супругой

Российский актер Никита Кологривый вышел в свет с дочкой Есенией и бывшей женой Александриной. Пара официально рассталась в 2023 году.

Тем не менее на премьеру фильма «Август» в кинотеатр «Октябрь» они пришли вместе. Актер проигнорировал вопрос журналистов о том, за какое время он после съемок может собрать автомат.

Дальше идем, — ответил он и двинулся по ковровой дорожке с дочкой на руках.

Картина «Август» посвящена событиям 1944 года. Советская контрразведка проводит масштабную операцию по вычислению диверсионной группы противника.

Ранее актер Павел Табаков назвал «классными ребятами» коллег по цеху Сергея Безрукова и Никиту Кологривого, вместе с которыми снимался в фильме «Август». Он также выразил надежду на совместные съемки в дальнейшем, отметив профессионализм артистов и их умение слышать друг друга.

До этого стало известно, что Никита Кологривый попал под камнепад в Дагестане. Один из булыжников угодил в артиста, но его жизни ничего не угрожает. Происшествие случилось, когда съемочная группа ехала по серпантину. В какой-то момент начался небольшой оползень, в итоге членам команды пришлось самостоятельно расчищать проезд.