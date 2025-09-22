«Классные ребята»: Табаков о звездном трио с Безруковым и Кологривым

«Классные ребята»: Табаков о звездном трио с Безруковым и Кологривым Табаков назвал классными ребятами Безрукова и Кологривого после съемок «Августа»

Актер Павел Табаков назвал «классными ребятами» коллег по цеху Сергея Безрукова и Никиту Кологривого, вместе с которыми снимался в фильме «Август» . Он также выразил надежду на совместные съемки в дальнейшем, отметив профессионализм артистов и их умение слышать друг друга, передает корреспондент NEWS.ru.

Прекрасно [прошли съемки], все хорошие ребята, — сказал Табаков.

Ранее стало известно, что рейтинг наиболее успешных отечественных кинорежиссеров по совокупным сборам их картин в российском прокате возглавил Дмитрий Дьяченко. Аналитики подсчитали кассовые сборы всех фильмов, выпущенных с 2004 года, чтобы определить безусловного лидера индустрии.

До этого депутат Елена Драпеко высказалась против запрета фильмов режиссера Алексея Балабанова. Парламентарий пояснила, что ее неправильно истолкованное высказывание касалось исключительно возрастного ценза для картин, в частности фильма «Груз 200», а не полного запрета произведений режиссера. Драпеко подчеркнула, что такие работы, как «Брат», требуют лишь четкого определения возрастных категорий для зрителей.