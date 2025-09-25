Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 17:23

Снова няня, шпионы с Безруковым, пиво «Гиннесс»: новинки кино с 25 сентября

Сергей Безруков в фильме «Август» Сергей Безруков в фильме «Август» Фото: Централ Партнершип

В кинотеатрах с 25 сентября: Алина Ходжеванова влюбляется в Максима Стоянова, Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков охотятся на шпионов, Гела Месхи шпионит за атомным проектом в Берлине, семья Гиннесс пытается сохранить пивоварню, Александр Ильин — младший расследует загадочные исчезновения, Джессика Честейн борется с онлайн-террористами, а Олеся Иванченко становится няней для детей Виктора Хориняка. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Филателия»

Премьера: 25 сентября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Алина Ходжеванова, Максим Стоянов, Илья Носков, Ирина Носова, Олеся Иванцова, Леонид Поляков, Евгений Трушев, Александр Пухов, Платон Широбоков.

Зачем смотреть: российская драма вошла в конкурсную программу кинофестиваля «Окно в Европу» в 2024 году.

В северном приморском городе Яна работает на почте и собирает марки, которые напоминают ей о пропавшем отце-моряке. Ее жизнь идет размеренно, пока однажды в отделение не заходит Петр — моряк, проявивший к ней неподдельный интерес. Эта встреча становится началом перемен в её привычном укладе.

«Август»

Премьера: 25 сентября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Роман Мадянов, Даниил Воробьев, Кирилл Кузнецов, Алексей Вертков, Иван Колесников, Эльдар Калимулин.

Зачем смотреть: историческая военная драма по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» («Момент истины»).

Август 1944 года. После освобождения Белоруссии в приграничных лесах всё еще скрываются немецкие разведчики. Чтобы подготовить новый удар, советская контрразведка отправляется в секретную миссию по поиску и уничтожению врага, где любая ошибка может стоить успеха всей операции.

«Берлинская жара»

Премьера: 25 сентября.

Где смотреть: Kion, Wink.

В ролях: Гела Месхи, Анна Пескова, Даниил Страхов, Алексей Филимонов, Борис Каморзин, Кирилл Кяро, Алексей Вертков, Виталий Кищенко, Антон Кутынов, Марина Петренко.

Зачем смотреть: сериал по одноименному роману Дмитрия Полякова-Катина.

Лето 1943 года. В Берлине немецкие ученые работают над созданием атомной бомбы, а советский разведчик Франс Хартман под прикрытием оказывается в центре сложной шпионской игры. Его действия пересекаются с интригами начальника немецкой разведки Вальтера Шелленберга, агентом гестапо Дори и учеными, включая Вернера Гейзенберга. В это время в Москве создается Лаборатория № 2 под руководством Игоря Курчатова, где советские физики начинают свой ядерный проект.

«Дом Гиннесса»

Премьера: 25 сентября.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: Энтони Бойл, Луис Патридж, Эмили Фэрн, Фионн О’Ши, Джеймс Нортон, Нив Маккормак, Шеймус О’Хара, Джек Глисон, Дервла Кирван, Даниэль Галлиган.

Зачем смотреть: история процветания, большого успеха и больших потерь всемирно известной династии пивоваров.

В Дублине и Нью-Йорке XIX века семья Гиннесс переживает кризис: после смерти главы семьи Бенджамина его четверо детей — Артур, Эдвард, Энн и Бен — остаются одни с управлением пивоваренной империей. Пока они пытаются сохранить дело, отцовская воля продолжает влиять на их поступки, связывая амбиции, конфликты и будущие трагедии в одну историю.

«Бар „Один звонок“»

Премьера: 26 сентября.

Где смотреть: Kion.

В ролях: Данила Козловский, Александр Ильин — мл., Кай Гетц, Полина Ауг, Оксана Акиньшина, Серафима Гощанская, Иван Макаревич, Михаил Смазнов, Вадим Пироженко, Егор Шип.

Зачем смотреть: детективно-мистический сериал с Данилой Козловским, Оксаной Акиньшиной и Александром Ильиным — мл.

В баре «Один звонок» посетители могут поговорить с умершими близкими ровно одну минуту, но за это приходится сыграть в смертельную русскую рулетку. Следователь Андрей Морозов ищет пропавшего сына своей больной жены и выходит на след этого загадочного заведения, которое появляется и исчезает, оставляя после себя мертвых клиентов и новые тайны.

«Савант»

Премьера: 26 сентября.

Где смотреть: Apple TV.

В ролях: Джессика Честейн, Джеймс Бэдж Дейл, Ннамди Асомуга, Коул Домэн, Майкл Патрик Торнтон, Джулиан Вандерер, Ричард Гант, Валентино Мусумечи, Джереми Бобб.

Зачем смотреть: сериал основан на реальных событиях, описанных в статье «Можно ли остановить массовую стрельбу до того, как она произойдет?», опубликованной в 2019 году в журнале Cosmopolitan.

Днем она — жена и мать двоих детей, а ночью — следователь под прикрытием Савант, проникающая в закрытые радикальные сообщества в интернете. Ее работа по сбору и анализу цифровых следов помогает предотвращать масштабные теракты.

«Няня Оксана»

Премьера: 29 сентября.

Где смотреть: «Пятница!», Premier

В ролях: Олеся Иванченко, Виктор Хориняк, Александр Мартынов, Дарья Пицик, Маша Кошина, Елисей Гончаров, Дарина Козлова, Ольга Саврасова, Владимир Ревякин, Ростислав Бершауэр.

Зачем смотреть: история простушки из Краснодарского края, которая волею судьбы работает няней в доме вдовца-ресторатора.

Простая девушка из Краснодарского края Оксана приезжает в Москву ради новой жизни с любимым, но остается одна после его измены. Она решает не уезжать и попадает в дом вдовца-ресторатора Ивана, где неожиданно становится няней троих его детей. Она постепенно находит подход к детям и меняет атмосферу в доме.

Читайте также:

Кологривый привел дочь, SHAMAN был c Мизулиной: фото с премьеры «Августа»

Роман с Акиньшиной и возвращение в кино: как живет актер Данила Козловский

Новая «няня», проблемы на личном, судьба Заворотнюк: как живет Иванченко

Травма, «Сектор Газа», скандалы, слова об СВО: где сейчас Никита Кологривый

Сын Алибасова объяснил, зачем отец «бахнул» средства для очистки труб

культура
фильмы
сериалы
премьеры
Данила Козловский
Оксана Акиньшина
Никита Кологривый
Сергей Безруков
Павел Табаков
Олеся Иванченко
Виктор Хориняк
Кирилл Кяро
Роман Мадянов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
Сгоревшая в проданной квартире петербурженка оказалась жертвой мошенников
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом – готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 28 сентября: ждать ли холод и заморозки
Нашествие опасных божьих коровок зафиксировали в российских регионах
Что известно о последних днях жизни и смерти актрисы Людмилы Гавриловой
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.