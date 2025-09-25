Снова няня, шпионы с Безруковым, пиво «Гиннесс»: новинки кино с 25 сентября

В кинотеатрах с 25 сентября: Алина Ходжеванова влюбляется в Максима Стоянова, Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков охотятся на шпионов, Гела Месхи шпионит за атомным проектом в Берлине, семья Гиннесс пытается сохранить пивоварню, Александр Ильин — младший расследует загадочные исчезновения, Джессика Честейн борется с онлайн-террористами, а Олеся Иванченко становится няней для детей Виктора Хориняка. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Филателия»

Премьера: 25 сентября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Алина Ходжеванова, Максим Стоянов, Илья Носков, Ирина Носова, Олеся Иванцова, Леонид Поляков, Евгений Трушев, Александр Пухов, Платон Широбоков.

Зачем смотреть: российская драма вошла в конкурсную программу кинофестиваля «Окно в Европу» в 2024 году.

В северном приморском городе Яна работает на почте и собирает марки, которые напоминают ей о пропавшем отце-моряке. Ее жизнь идет размеренно, пока однажды в отделение не заходит Петр — моряк, проявивший к ней неподдельный интерес. Эта встреча становится началом перемен в её привычном укладе.

«Август»

Премьера: 25 сентября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Роман Мадянов, Даниил Воробьев, Кирилл Кузнецов, Алексей Вертков, Иван Колесников, Эльдар Калимулин.

Зачем смотреть: историческая военная драма по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» («Момент истины»).

Август 1944 года. После освобождения Белоруссии в приграничных лесах всё еще скрываются немецкие разведчики. Чтобы подготовить новый удар, советская контрразведка отправляется в секретную миссию по поиску и уничтожению врага, где любая ошибка может стоить успеха всей операции.

«Берлинская жара»

Премьера: 25 сентября.

Где смотреть: Kion, Wink.

В ролях: Гела Месхи, Анна Пескова, Даниил Страхов, Алексей Филимонов, Борис Каморзин, Кирилл Кяро, Алексей Вертков, Виталий Кищенко, Антон Кутынов, Марина Петренко.

Зачем смотреть: сериал по одноименному роману Дмитрия Полякова-Катина.

Лето 1943 года. В Берлине немецкие ученые работают над созданием атомной бомбы, а советский разведчик Франс Хартман под прикрытием оказывается в центре сложной шпионской игры. Его действия пересекаются с интригами начальника немецкой разведки Вальтера Шелленберга, агентом гестапо Дори и учеными, включая Вернера Гейзенберга. В это время в Москве создается Лаборатория № 2 под руководством Игоря Курчатова, где советские физики начинают свой ядерный проект.

«Дом Гиннесса»

Премьера: 25 сентября.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: Энтони Бойл, Луис Патридж, Эмили Фэрн, Фионн О’Ши, Джеймс Нортон, Нив Маккормак, Шеймус О’Хара, Джек Глисон, Дервла Кирван, Даниэль Галлиган.

Зачем смотреть: история процветания, большого успеха и больших потерь всемирно известной династии пивоваров.

В Дублине и Нью-Йорке XIX века семья Гиннесс переживает кризис: после смерти главы семьи Бенджамина его четверо детей — Артур, Эдвард, Энн и Бен — остаются одни с управлением пивоваренной империей. Пока они пытаются сохранить дело, отцовская воля продолжает влиять на их поступки, связывая амбиции, конфликты и будущие трагедии в одну историю.

«Бар „Один звонок“»

Премьера: 26 сентября.

Где смотреть: Kion.

В ролях: Данила Козловский, Александр Ильин — мл., Кай Гетц, Полина Ауг, Оксана Акиньшина, Серафима Гощанская, Иван Макаревич, Михаил Смазнов, Вадим Пироженко, Егор Шип.

Зачем смотреть: детективно-мистический сериал с Данилой Козловским, Оксаной Акиньшиной и Александром Ильиным — мл.

В баре «Один звонок» посетители могут поговорить с умершими близкими ровно одну минуту, но за это приходится сыграть в смертельную русскую рулетку. Следователь Андрей Морозов ищет пропавшего сына своей больной жены и выходит на след этого загадочного заведения, которое появляется и исчезает, оставляя после себя мертвых клиентов и новые тайны.

«Савант»

Премьера: 26 сентября.

Где смотреть: Apple TV.

В ролях: Джессика Честейн, Джеймс Бэдж Дейл, Ннамди Асомуга, Коул Домэн, Майкл Патрик Торнтон, Джулиан Вандерер, Ричард Гант, Валентино Мусумечи, Джереми Бобб.

Зачем смотреть: сериал основан на реальных событиях, описанных в статье «Можно ли остановить массовую стрельбу до того, как она произойдет?», опубликованной в 2019 году в журнале Cosmopolitan.

Днем она — жена и мать двоих детей, а ночью — следователь под прикрытием Савант, проникающая в закрытые радикальные сообщества в интернете. Ее работа по сбору и анализу цифровых следов помогает предотвращать масштабные теракты.

«Няня Оксана»

Премьера: 29 сентября.

Где смотреть: «Пятница!», Premier

В ролях: Олеся Иванченко, Виктор Хориняк, Александр Мартынов, Дарья Пицик, Маша Кошина, Елисей Гончаров, Дарина Козлова, Ольга Саврасова, Владимир Ревякин, Ростислав Бершауэр.

Зачем смотреть: история простушки из Краснодарского края, которая волею судьбы работает няней в доме вдовца-ресторатора.

Простая девушка из Краснодарского края Оксана приезжает в Москву ради новой жизни с любимым, но остается одна после его измены. Она решает не уезжать и попадает в дом вдовца-ресторатора Ивана, где неожиданно становится няней троих его детей. Она постепенно находит подход к детям и меняет атмосферу в доме.

