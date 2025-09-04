Безруков высказался о стеснении от русской культуры

Русские люди не должны стесняться своей национальной идентичности, а гордиться ей, заявил народный артист России Сергей Безруков. По его словам, которые приводит ТАСС, чувство смущения от своей культуры особенно ощущалось в советские годы и «лихие 90-е».

Начиная с советской власти и особенно в лихие 90-е мы начали сильно стесняться своей культуры <…> Нам необходимо ощущение, что гордиться своей историей, национальным костюмом и происхождением — это «нормально», — отметил Безруков.

Он подчеркнул, что у России есть свои фильмы и сказки, которые не хуже голливудских блокбастеров. Актер обратил внимание, что русским нельзя стесняться своих достижений, которые являются частью национальной культуры.

Ранее сообщалось, что Безруков и актриса Галина Бокашевская были удостоены ведомственных наград Министерства обороны РФ. Медалью «За укрепление боевого содружества» артисты награждены за работу с военнослужащими — участниками специальной военной операции и членами их семей. Соответствующие приказы подписал министр обороны России Андрей Белоусов.