29 сентября 2025 в 16:10

Бокерия рассказал, почему гордится своей «пацанской работой»

Кардиохирург Бокерия заявил, что больше всего гордится своей Ленинской премией

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кардиохирург, академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия в беседе с NEWS.ru заявил, что для него самой значимой наградой за всю жизнь является присужденная ему в 1976 году Ленинская премия. Он получил ее за «пацанскую работу», которую он вел со студенческих лет. Также он подчеркнул, что такой награды удостаивались всего пять-шесть врачей за всю историю.

Самой значимой, самой чтимой мной является Ленинская премия. Абсолютно единицы были среди врачей, пять или шесть человек всего. И потом, это была моя студенческая работа, которая переросла потом в диссертацию. Я уже работал в Институте сердечно-сосудистой хирургии. Пацанская работа стала потом Ленинской премией, — сообщил Бокерия.


Ранее президент России Владимир Путин наградил курских медиков и объявил им благодарность за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные в сложнейших условиях. Признание главы государства получили некоторые сотрудники территориального центра медицины катастроф Курской областной многопрофильной клинической больницы, а также медики местной областной станции скорой помощи.

