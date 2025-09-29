Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Бокерия назвал пять привычек, которые нужно внедрить в жизнь

Кардиохирург Бокерия: каждый человек должен нормально спать, чтобы быть здоровым

Лео Бокерия Лео Бокерия Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Главная привычка, которую стоит внедрить в жизнь каждому человеку, — это здоровый сон, заявил NEWS.ru врач-кардиохирург, академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия. Также, по его словам, важно всегда иметь хорошее настроение, обладать самоконтролем, стремиться стать профессионалом в своем деле и пополнять интеллектуальный багаж.

Ключевой вопрос — сон. Человек должен понимать, что с плохим настроением в этой жизни будет плохо во всех отношениях. Самоконтроль имеет очень большое значение. Надо стремиться стать настоящим профи в деле, которым занимаешься. Надо пополнять интеллектуальный багаж в той области, в которой работаешь, — посоветовал Бокерия.


Ранее клинический психолог Евгения Змиренкова сообщила, что избавиться от любой пагубной привычки можно всего за 60 дней. Однако для этого крайне важным становится регулярное повторение действий. При этом, по ее словам, срок избавления может довольно сильно варьироваться: все зависит от типа пристрастия, индивидуальных особенностей человека и окружения.

