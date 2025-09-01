Названо необходимое время для избавления от вредной привычки Психолог Змиренкова: для избавления от пагубной привычки требуется около 60 дней

Избавиться от пагубной привычки можно за 60 дней при условии регулярного повторения действий, заявила NEWS.ru клинический психолог Евгения Змиренкова. При этом, по ее словам, срок может варьироваться в зависимости от типа пристрастия, индивидуальных особенностей человека и окружения.

В среднем избавление от пагубной привычки происходит за 60 дней при условии регулярного повторения действий. Однако на период времени будет влиять тип привычки, мотивация и поддержка окружения. Все зависит от индивидуальных особенностей человека и твердого намерения избавиться от нежелательного поведения, — сказала Змиренкова.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что курильщики менее продуктивны на работе из-за влияния никотина на организм. По ее словам, вредная привычка ухудшает когнитивные функции, снижает концентрацию внимания и физическую выносливость.

До этого хирург и онколог Андрей Нефедов заявил, что продолжительное курение электронных сигарет может спровоцировать развитие рака легких. Он подчеркнул, что риски значительно возрастают, когда человек сочетает вейп с обычными сигаретами.