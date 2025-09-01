День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 05:30

Названо необходимое время для избавления от вредной привычки

Психолог Змиренкова: для избавления от пагубной привычки требуется около 60 дней

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Избавиться от пагубной привычки можно за 60 дней при условии регулярного повторения действий, заявила NEWS.ru клинический психолог Евгения Змиренкова. При этом, по ее словам, срок может варьироваться в зависимости от типа пристрастия, индивидуальных особенностей человека и окружения.

В среднем избавление от пагубной привычки происходит за 60 дней при условии регулярного повторения действий. Однако на период времени будет влиять тип привычки, мотивация и поддержка окружения. Все зависит от индивидуальных особенностей человека и твердого намерения избавиться от нежелательного поведения, — сказала Змиренкова.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что курильщики менее продуктивны на работе из-за влияния никотина на организм. По ее словам, вредная привычка ухудшает когнитивные функции, снижает концентрацию внимания и физическую выносливость.

До этого хирург и онколог Андрей Нефедов заявил, что продолжительное курение электронных сигарет может спровоцировать развитие рака легких. Он подчеркнул, что риски значительно возрастают, когда человек сочетает вейп с обычными сигаретами.

психологи
здоровье
психология
зависимости
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обломки БПЛА рухнули в одном из районов Краснодарского края
Белоруссия поддержала важную инициативу по ШОС
Трубочки из лаваша с яйцами и сыром — вкусный завтрак за 15 минут
Граждане России столкнутся с ограничениями на выдачу наличных
Россиянам объяснили, как справиться с гостингом в переписке
Россиянам рассказали, почему нельзя хранить в холодильнике мытые яйца
Флешмоб в поддержку России пройдет в одной из европейских стран
Путин прибыл к месту проведения саммита ШОС
Названо необходимое время для избавления от вредной привычки
Россиянам назвали идеальные условия для хранения урожая яблок
Иноагентам запретили учить россиян
Перечни медпротивопоказаний к управлению авто обновились в России
Косметолог рассказала, к чему приводит отсутствие ухода за кожей
Юрист раскрыл, какой штраф грозит за езду с выключенными фарами
«По-мужски»: в РФ оценили реакцию Трампа на покушение в 2024 году
Бывший адвокат Трампа серьезно пострадал при ДТП
США намерены держать контакт с ядерными державами
Юрист нашел способ защитить деньги на содержание детей
Ворота российского консульства в Сиднее протаранил автомобиль
Очевидцы сообщили об атаке дронов на Краснодарский край
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.