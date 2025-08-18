Курильщикам рассказали, как пагубная привычка сказывается на работе Врач Павлова заявила, что курильщики менее продуктивны на работе

Курильщики менее продуктивны на работе из-за влияния никотина на организм, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. Специалист объяснила, что вредная привычка ухудшает когнитивные функции, снижает концентрацию внимания и физическую выносливость.

Курение снижает эффективность работы, так как возникает негативное воздействие на физическое и психическое состояние, снижается выносливость. Оно оказывает негативное действие на сосуды головного мозга и организма в целом, поэтому продуктивность курящих менее выражена. Без курения они не могут себя собрать. Это приводит к тому, что нервная система быстрее изнашивается, и вместе с ней снижаются когнитивные способности и концентрация внимания. Более того, физическая выносливость тоже снижается, так как кислорода поступает в организм недостаточно, — пояснила Павлова.

Она также подчеркнула, что никотин нарушает выработку дофамина, из-за чего курильщикам сложнее сохранять мотивацию. Помимо этого, по ее словам, курение усиливает тревожность и раздражительность, что дополнительно ухудшает работоспособность и способность к обучению.

Никотин снижает выработку дофамина, поэтому длительная мотивация невозможна. Курение повышает тревожность и раздражительность, что отражается на работе мозга и обучении, — резюмировала Павлова.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что курение в неположенном месте в рабочее время может привести к штрафу или даже увольнению. По его словам, работодатель вправе не оплачивать время, потраченное на перекур, если оно не предусмотрено трудовым договором.