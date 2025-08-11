Юрист объяснил, когда перекур может стоить работы

Курение в неположенном месте в рабочее время может привести к штрафу или даже увольнению, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, работодатель вправе не оплачивать время, потраченное на перекур, если оно не предусмотрено трудовым договором.

За курение в неположенном месте работодатель может привлечь работника к дисциплинарной ответственности. В 2013 году был случай в Брянске, когда за курение в неположенных местах работник был уволен, и суд признал такое увольнение законным. Перерыв для перекура не предусмотрен нормами ТК РФ, поэтому такое время работодатель вправе не учитывать при оплате рабочего времени, — пояснил Салкин.

Он отметил, что формально запретить курение работодатель не может, однако в соответствии с законом курение разрешено только в специально оборудованных местах. По его словам, если такие зоны отсутствуют, сотрудник лишается возможности курить на работе.

Формально запретить курить на рабочем месте сотруднику нельзя, но в силу того что Федеральным законом от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» запрещено курение на рабочих местах и допускается только в специально отведенном и оборудованном для этого месте, работодатель может просто такие места не оборудовать, и, следовательно, покурить на работе не получится, — подытожил Салкин.

