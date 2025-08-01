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01 августа 2025 в 13:58

Россиянина уволили из ресторана за поданное мусульманам сало

Официанта уволили из московского ресторана за поданное мусульманам сало

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Официанта ресторана в Москве уволили за принесенное мусульманам сало, сообщает «Подъем». В беседе с изданием его мать пояснила, что у молодого человека не было злого умысла. Бесплатное угощение выносят не определившимся с заказом блюд гостям заведения.

Это корчма все-таки, сало там вообще доминирует, потому что украинская кухня, борщи, это все на сале, много свинины. Гости не были как-то особенно одеты, не было предваряющих разговоров, что придут мусульмане, сына никто не предупреждал, — отметила собеседница издания.

Женщина отметила, что гости возмутились, когда официант поставил сало на стол. Сотрудник объяснил, что это комплимент от повара. Однако от молодого человека потребовали извинений, после чего ему пришлось уволиться из ресторана, утверждает родительница.

Ранее в Сети распространилось видео, сделанное в рабочей зоне ресторана, где происходит упаковка блюд. На кадрах молодой человек в кепке с логотипом сети плюет на котлету одного из бургеров и потом как ни в чем не бывало продолжает работать. Позже в пресс-службе сети «Вкусно — и точка» сообщили, что сотрудник уволен. Причиной увольнения стало то, что «его поведение не соответствует стандартам и ценностям компании».

мусульмане
Москва
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