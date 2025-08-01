Хирург назвал смертельную опасность курения вейпов

Продолжительное курение электронных сигарет может спровоцировать развитие рака легкого, заявил LIFE.ru хирург и онколог Андрей Нефедов. Он уточнил, что риски значительно возрастают, когда человек сочетает вейп с обычными сигаретами.

Курение вейпов и систем нагревания табака началось относительно недавно. Однако уже есть данные о том, что у людей, которые одновременно курят сигареты и вейпы, риск рака легких в четыре раза выше, чем у тех, кто курит только сигареты, — предупредил Нефедов.

По его словам, в вейпах есть разные канцерогенные вещества, которые в перспективе грозят онкологиями. Помимо этого, электронные сигареты повышают риск развития хронической обструктивной болезни легких. Врач добавил, что они также нередко провоцируют возникновение EVALI — тяжелого воспалительного заболевания легочной ткани.

Стоматолог Денис Моисеев ранее заявил, что электронные сигареты приводят к кариесу и воспалению десен. По его словам, вейпы также нарушают баланс микрофлоры полости рта и вызывают сухость.