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28 июля 2025 в 15:16

Стоматолог предупредил о разрушающих зубы последствиях электронных сигарет

Стоматолог Моисеев заявил, что электронные сигареты вызывают воспаление десен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электронные сигареты приводят к кариесу и воспалению десен, заявил Pravda.Ru стоматолог Денис Моисеев. По его словам, вейпы также нарушают баланс микрофлоры полости рта и вызывают сухость.

Кроме того, использование таких устройств чревато потерей вкусовой чувствительности, отметил Моисеев. В наихудшем случае не исключены даже предраковые изменения. Он пояснил, что ароматизаторы в вейпах, в свою очередь, создают во рту кислую среду, повреждающую эмаль.

Врач обратил внимание, что особенно опасны электронные сигареты для подростков, поскольку у них зубная эмаль еще формируется. По словам стоматолога, если начать курить вейп в 12–15 лет, то в 30 лет можно столкнуться с тяжелым пародонтитом и даже потерей зубов.

Ранее ученые обнаружили связь между использованием электронных сигарет и повышенным риском появления неприятного запаха изо рта. Специалисты не исключили, что так называемый галитоз может развиться из-за сухости в ротовой полости, которая зачастую наблюдается у вейперов.

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