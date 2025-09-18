«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 12:50

Известная телеведущая призналась, почему ссорится с парнем

Телеведущая Иванченко заявила, что ссорится с парнем из-за мониторинга соцсетей

Олеся Иванченко Олеся Иванченко Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Телеведущая и актриса Олеся Иванченко призналась, что ссорится со своим бойфрендом, комиком Максимом Зайцем, из-за своей привычки постоянно проверять соцсети в смартфоне. По словам звезды ситкома «Няня Оксана», которые передает Super.ru, она очень хотела бы научиться проводить без мессенджеров целый день.

Максим принадлежит к той редкой категории людей, кто может смотреть фильм вообще без телефона. То есть он вообще три часа может не заходить. Я, конечно, лезу в телефон и вижу, что его это раздражает, — пояснила Иванченко.

Ранее стало известно, что Олеся Иванченко дебютирует в кино, сыграв главную роль в сериале «Няня Оксана» — современной адаптации «Моей прекрасной няни». По сюжету, ее героиня, девушка из Краснодарского края, после расставания с женихом устраивается няней в семью московского бизнесмена, роль которого исполнит Виктор Хориняк.

актрисы
телеведущие
шоу-бизнес
мессенджеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ввел санкции против внука экс-президента Франции
Артиллерист ВС РФ сравнил ВСУ с загнанными зверями
Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в «Интервидении»
Вдову генерала Кириллова избрали депутатом областной думы
SHAMAN добровольно отказался от победы в «Интервидении»
Овечкин пропустит вторую тренировку «Вашингтона» подряд из-за травмы
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Российский борец проиграл в финале чемпионата мира
SHAMAN начал выступление на «Интервидении»
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.