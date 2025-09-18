Известная телеведущая призналась, почему ссорится с парнем Телеведущая Иванченко заявила, что ссорится с парнем из-за мониторинга соцсетей

Телеведущая и актриса Олеся Иванченко призналась, что ссорится со своим бойфрендом, комиком Максимом Зайцем, из-за своей привычки постоянно проверять соцсети в смартфоне. По словам звезды ситкома «Няня Оксана», которые передает Super.ru, она очень хотела бы научиться проводить без мессенджеров целый день.

Максим принадлежит к той редкой категории людей, кто может смотреть фильм вообще без телефона. То есть он вообще три часа может не заходить. Я, конечно, лезу в телефон и вижу, что его это раздражает, — пояснила Иванченко.

Ранее стало известно, что Олеся Иванченко дебютирует в кино, сыграв главную роль в сериале «Няня Оксана» — современной адаптации «Моей прекрасной няни». По сюжету, ее героиня, девушка из Краснодарского края, после расставания с женихом устраивается няней в семью московского бизнесмена, роль которого исполнит Виктор Хориняк.