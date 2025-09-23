Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кологривый привел дочь, SHAMAN был c Мизулиной: фото с премьеры «Августа»

Никита Кологривый с дочерью Есенией и женой Александрой Никита Кологривый с дочерью Есенией и женой Александрой Фото: Централ Пертнершип

Накануне в одном из кинотеатров Москвы состоялась премьера фильма «Август». Картина снята по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины».

В экранизации рассказывается история событий 1944 года. В это время заканчивается блестящая военная операция «Багратион». Контрразведчикам из Смерша во главе с капитаном Алехиным поручено в кратчайшие сроки разыскать разведгруппу противника. Ситуация осложняется тем, что в районе действует множество польских отрядов и немецких диверсионных групп.

Фильм «Август» представили продюсеры Константин Эрнст, Анатолий Максимов, режиссеры Никита Высоцкий, Илья Лебедев, актеры Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Даниил Воробьев, Кирилл Кузнецов, Эльдар Калимулин, Илья Малаков, Александр Устюгов, Лика Нифонтова, Денис Нурулин, Ефим Петрунин, Вера Шпак и съемочная группа картины.

«Фильм „Август“ — не красочные иллюстрации к знаковому роману Владимира Богомолова. Это версия и видение книги именно из сегодняшнего дня. Поэтому наша кинокартина, безусловно, про тех людей, которые были в августе 1944-го, но она и про тех людей, которые живут сейчас — в сентябре 2025-го», — сказал Эрнст.

Главные роли в картине сыграли Сергей Безруков, Павел Табаков и Никита Кологривый. Звезда «Слова пацана» появился на премьере с дочерью и бывшей женой. Табаков назвал коллег по проекту «классными ребятами».

«Прекрасно [прошли съемки], все хорошие ребята», — сказал актер.

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) впервые появился на публике после конкурса «Интервидение-2025». Он пришел на премьеру вместе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

Фото гостей смотрите в фотогалерее NEWS.ru.

