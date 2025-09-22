Травма, «Сектор Газа», скандалы, слова об СВО: где сейчас Никита Кологривый

Звезда сериала «Слово пацана» продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, какие последние новости выходили о нем, что актер говорил об СВО?

Какие последние новости выходили о Кологривом, где он снимается сейчас

В Дагестане снимают историко-фантастический боевик под названием «Неандерталец». Одним из ключевых актеров в этом проекте стал Никита Кологривый. Накануне стало известно, что автомобиль с актером и его коллегами двигался по серпантину в горах, когда начался оползень. Камни высыпали на дорогу. Никита вместе с коллегами выскочил из машины и начал отбрасывать булыжники, расчищая проезд.

Артисты поспешно вернулись в авто и продолжили путь. Кологривый заявил, что получил травму: один из камней попал ему в ногу.

Также 18 сентября онлайн-кинотеатр Premier представил первый тизер фильма «Сектор Газа» с Никитой Кологривым в главной роли. Картина расскажет о пути лидера одноименной рок-группы Юрия Клинских (также известного как Юрий Хой) — от первых шагов на сцене в Воронеже до взрывной популярности в 1990-х. Режиссером выступил Владимир Щегольков («Цербер»), сценарий написал Дмитрий Лемешев («Король и Шут»). Премьера на Premier намечена на 2026 год.

Кроме того, в настоящий момент в производстве с участием артиста находятся картины: «Шум времени», «Царевна-лягушка-2», «Лес», «Холодное сердце», «Степные боги», «Потехе час», «Петрушка»/«Метод-3», «Либидо», «Лермонтов & Блок», «Красный призрак 1812», «Искупление» и «Айда!».

Какие скандалы устраивал Кологривый

В начале 2024 года Никита Кологривый подверг критике своих коллег в нескольких интервью. В частности, он назвал переоцененными актерами Данилу Козловского и советских мэтров Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского.

В феврале Кологривый покинул съемки программы «Закрытый показ» с Александром Гордоном, посвященной фильму «Подельники». Ведущий попросил актера говорить кратко, но это не устроило Кологривого, и он ответил, что в трех словах может завершить шоу.

В марте артист устроил дебош в одном из баров Новосибирска. Персонал заведения сообщил, что Кологривый был пьян, нецензурно выражался и пытался подраться с сотрудниками. 21 марта суд арестовал его на семь суток. На заседании актер признал, что сожалеет о произошедшем.

Артист поссорился с организаторами фан-встречи в Новосибирске. Он выразил недовольство их навыками в организации приёма гостей и покинул кинотеатр, где должно было состояться мероприятие. Однако позже конфликт был разрешен, и Кологривый воссоединился со своими поклонниками.

Что Кологривый говорил об СВО

Кологривый выразил поддержку специальной военной операции. В частности, 22 января в интернете распространилось видео с его участием, где он обратился к российским военнослужащим, находящимся на передовой. В своем обращении Никита выразил благодарность бойцам за то, что благодаря их усилиям деятели культуры могут продолжать свою творческую деятельность. Он также отметил, что актеры в новом фильме постараются максимально точно передать образы военных, чтобы кино понравилось участникам СВО.

Сообщалось, что ролик с большой долей вероятности был записан летом 2023 года на съемках ремейка фильма «В августе 44-го», но СМИ его распространили гораздо позже.

Актер внесен в базу украинского сайта «Миротворец». В карточке указано, что Кологривый придерживается антиукраинской позиции и обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

