Вышел тизер фильма «Сектор Газа» с Кологривым: о чем он, когда премьера

Онлайн-кинотеатр Premier представил первый тизер фильма «Сектор Газа» с Никитой Кологривым в главной роли. О чем это кино, кто еще в нем сыграл, когда премьера?

О чем фильм «Сектор Газа» с Кологривым, создатели

«Сектор Газа» расскажет о пути лидера одноименной рок-группы Юрия Клинских (также известного как Юрий Хой) — от первых шагов на сцене в Воронеже до взрывной популярности в 1990-х. Режиссером выступил Владимир Щегольков («Цербер»), сценарий написал Дмитрий Лемешев («Король и Шут»).

Премьера в онлайн-кинотеатре Premier намечена на 2026 год. Точная дата пока неизвестна. Создатели обещают показать ключевые этапы жизни Хоя. Семья Клинских, а прежде всего его дочь Ирина, вовлечена в процесс создания кинокартины.

«Думаю, феномен „Сектора Газа“ и Юрия Клинских — рассказ не только о музыке, но и об эпохе, в которой это произошло. Тогда не было профессионального продюсера, который бы раскручивал [группу]. Это народная группа. Когда кассеты уже звучали из всех ларьков и машин, Юра под собственную музыку работал на заводе грузчиком. Поразительно, что группа была очень популярной, но в моменте это еще не сказалось на его личной популярности или доходах. Ностальгия по творчеству группы сегодня, безусловно, есть. Мы снимаем про 1987 год и воронежский рок-клуб», — рассказал Щегольков в интервью НСН.

Роль Хоя исполнил Никита Кологривый. В полутораминутном трейлере зрителям показали его персонажа — он в форме милиционера наблюдает за порядком на концерте.

После короткой реплики о том, что выступление ему не понравилось, ведущий подзадоривает: «А ты, сержант, конечно, можешь лучше?» Герой Кологривого выходит на сцену и под восторг публики выступает с баяном и поет фрагмент хита «Колхозный панк», после чего объявляет: «Меня зовут Юра Хой, запомните».

Как зрители восприняли Кологривого в роли Хоя

Племянник Хоя Юрий Япрынцев ранее высказал мнение, что Кологривый абсолютно не годится для роли лидера группы «Сектор Газа». Он признался, что ему не понравился первый тизер киноленты.

»[Кологривый] не подходит совершенно для такой роли. Это не его роль. Никак, даже если народным языком скажем, ни по росту, ни по телосложению. Даже первые кадры, которые мы видели, — что-то не то. Сразу что-то не то. Неправильно подобранный актер», — сказал Япрынцев.

В комментариях к трейлеру пользователи оставляют как хвалебные, так и критические отзывы.

«Зачем настолько исказили действительность? Юра на момент первого выступления уже не был гаишником и не мог выступать в форме. Первое выступление было в каком-никаком составе и было запланировано. И уж точно он не улыбался, как дурачок, и не кричал „Запомните меня!“», — написал зритель YouTube под ником free_gen.

«И зачем Кологривого на роль Юры? Ведь вообще ничем не попали. Ни внешность, ни голос, ни манеры — вообще все мимо!» — считает MarkTaktarov.

«А самому Юре бы понравилось. Он любил шутки и точно поржал бы с такого исполнения», — полагает другой пользователь Сети.

По мнению части зрителей, Кологривый может передать харизму и стеб, которые были важной частью образа Хоя.

Рок-группа «Сектор Газа» была создана Клинских в Воронеже в конце 1987 года, он был вокалистом и автором песен. Назван коллектив в честь индустриальной части Левобережного района Воронежа, где находился рок-клуб. Существует версия, согласно которой воронежский район назван в честь сектора Газа — государственного образования на побережье Средиземного моря — из-за схожих задымленности, неуютности и серости.

«Он находился в очень задымленном районе, и я его так прозвал — „Сектор Газа“, и мы в этом клубе постоянно играли, а так как я жил там неподалеку, в этом районе, группу я назвал так же», — рассказывал Юрий.

Группа прекратила существование в 2000 году после смерти Хоя. В 2020 году был анонсирован проект «Сектор Газа: Послесловие», через два года группа воссоединилась. В 2024 году на сцене Государственного Кремлевского дворца состоялся большой концерт симфонического оркестра, полностью посвященный хитам группы.

Среди известных песен — «Колхозный панк», «Лирика», «Туман», «Пора домой», «Твой звонок», «Бомж», «Частушки».

