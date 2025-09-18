«Интервидение-2025»
18 сентября 2025 в 14:24

Племянник лидера «Сектора Газа» разнес Кологривого в фильме «Хой»

Племянник Хоя Япрынцев: Кологривый не годится для роли лидера «Сектора Газа»

Никита Кологривый Никита Кологривый Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Никита Кологривый абсолютно не годится для роли лидера группы «Сектор Газа» Юрия Хоя в фильме «Хой», заявил 360.ru племянник музыканта Юрий Япрынцев. Он признался, что ему не понравился первый тизер киноленты.

[Кологривый] не подходит совершенно для такой роли. Это не его роль. Никак, даже если народным языком скажем, ни по росту, ни по телосложению. Даже первые кадры, которые мы видели, — что-то не то. Сразу что-то не то. Неправильно подобранный актер, — высказался Япрынцев.

Он отметил, что грим и современные технологии позволяют сделать внешность актера максимально похожей на реального человека. Родственник музыканта также предположил, что образ Хоя в фильме получился неправдоподобным из-за ограниченного бюджета.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина призвала запретить в России песни группы «Сектор Газа». Глава комитета по защите семьи заявила, что композиции этого коллектива не соответствуют духовно-нравственным ценностям российского народа.

