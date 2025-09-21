«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 10:24

Никита Кологривый попал под камнепад в Дагестане

Никита Кологривый Никита Кологривый Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Никита Кологривый в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказал о том, что попал под камнепад в Дагестане. Один из булыжников угодил в артиста, но его жизни ничего не угрожает.

Происшествие случилось, когда съемочная группа ехала по серпантину. В какой-то момент начался небольшой оползень, в итоге членам команды пришлось самостоятельно расчищать проезд.

Ранее выяснилось, что Кологривый оказался среди эвакуированных из Ирана россиян. Он входил в состав съемочной группы сериала «Трудно быть богом», которую в целях безопасности вывезли на территорию Азербайджана при содействии местных властей. В сериале артист сыграет роль барона Пампы.

Между тем племянник лидера «Сектора Газа» Юрий Япрынцев считает, что Кологривый абсолютно не годится для роли Юрия Хоя. Он признался, что ему не понравился первый тизер киноленты. Родственник музыканта также предположил, что образ Хоя в фильме получился неправдоподобным из-за ограниченного бюджета.

Никита Кологривый
шоу-бизнес
Дагестан
оползни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опытный парашютист разбился насмерть в подмосковном скайцентре
Российские военные почти выбили ВСУ из населенного пункта в ДНР
Величковский потребовал миллионы у Лады Дэнс и «Джема»
Более 40 рейсов отказались принимать в одном аэропорту из-за кибератаки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 сентября: где сбои в РФ
«Чудесные здания»: участница «Интервидения» рассказала об эмоциях от Москвы
«Подошли вплотную»: в ДНР заявили об успехах ВС России у Красноармейска
Мощный пожар в Алтайском крае вынудил МЧС эвакуировать сотни человек
Стало известно о климатическом «развороте» в Москве в 2050 году
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 сентября
Зумеры устроили массовые беспорядки в одной стране
«Люди устали от мужиков в платьях»: Мизулина объяснила суть «Интервидения»
Армия России блокировала в Харьковской области сразу два подразделения ВСУ
Россиянам рассказали, какие законодательные изменения ждут их с 1 октября
«Они мертвы»: обвиняемая в отравлении коллег кладовщица написала письмо
Российский регион за сутки атаковали 85 БПЛА
Актер «Улиц разбитых фонарей» признался в многолетней борьбе с зависимостью
В России раскрыли «троянского коня» Трампа в Афганистане
Магнитные бури сегодня, 21 сентября: что завтра, головные боли, апатия
Дженнифер Энистон узнала настоящее имя Риз Уизерспун после 25 лет дружбы
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»
Шоу-бизнес

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября
Регионы

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.