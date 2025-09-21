Никита Кологривый попал под камнепад в Дагестане

Актер Никита Кологривый в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказал о том, что попал под камнепад в Дагестане. Один из булыжников угодил в артиста, но его жизни ничего не угрожает.

Происшествие случилось, когда съемочная группа ехала по серпантину. В какой-то момент начался небольшой оползень, в итоге членам команды пришлось самостоятельно расчищать проезд.

Ранее выяснилось, что Кологривый оказался среди эвакуированных из Ирана россиян. Он входил в состав съемочной группы сериала «Трудно быть богом», которую в целях безопасности вывезли на территорию Азербайджана при содействии местных властей. В сериале артист сыграет роль барона Пампы.

Между тем племянник лидера «Сектора Газа» Юрий Япрынцев считает, что Кологривый абсолютно не годится для роли Юрия Хоя. Он признался, что ему не понравился первый тизер киноленты. Родственник музыканта также предположил, что образ Хоя в фильме получился неправдоподобным из-за ограниченного бюджета.