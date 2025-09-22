Отказ от детей, критика из-за веса, слова об СВО: куда пропала Варнава

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава больше не появляется на российском телевидении. Где сейчас экс-звезда Comedy Woman, что известно о ее личной жизни?

Почему Варнава не хочет иметь детей

Варнава в недавнем интервью откровенно призналась, что не собирается становиться мамой. При этом у нее есть две крестницы, одной из них нет еще и года. Артистка с радостью балует девочек, но о своих детях не задумывается.

«Я не хочу иметь детей. Сама для себя приняла такое решение», — сказала Варнава.

Актриса рассказала, что в прошлом она задумывалась о материнстве. Однако сейчас, в возрасте 40 лет, ее приоритеты кардинально изменились. Вместо этого она стремится к успешной карьере и развитию собственного бизнеса.

«Так складываются жизненные обстоятельства, что в какой-то момент ты начинаешь считать иначе. И я поняла, что много могу сделать, но дети — это большая ответственность. Я вот клуша в этом плане и думаю, что тогда моя профессиональная деятельность закончится. Хотя я чувствую, что еще лет 15 могу делать что-то важное для людей. Но это не самопожертвование и не эгоизм», — заверила Варнава.

Где сейчас Варнава

Юмористка призналась, что большую часть времени проживает на Кипре, где и осуществляет свою деятельность. Она стремится работать самостоятельно, не полагаясь на других.

При этом актриса, по ее словам, живет любимым делом. Окружение, о котором она с теплотой отзывается, придает ей силы.

«Я чувствую себя на сегодняшний день свободным человеком, глупым, но могу себе это позволить! Вот могу рисовать веснушки в 40 лет, заниматься ерундой. Прилетать ночью в Ереван, сидеть там с Арсеном, пить шампанское и не ехать в отель, хоть нам надо рано утром на интервью. Могу болтать, любить, быть любимой», — отметила Екатерина.

Звезда официально не замужем, однако в июле 2025 года она признавалась, что ее сердце занято. Свои отношения Екатерина не афиширует, имя избранника держит в секрете.

В прошлом Варнаву связывали отношения с коллегой по проекту Comedy Woman Дмитрием Хрусталевым. После этого актриса шесть лет встречалась с хореографом Константином Мякиньковым.

В 2020 году Варнава вступила в романтические отношения с театральным режиссером Александром Молочниковым. В 2021 году они заключили брак, но уже в 2022-м расстались.

Почему Варнаву критикуют в Сети

Недавно 40-летняя теледива поделилась новыми селфи, которое вызвало бурную реакцию среди поклонников. На снимке Екатерина позирует с ярким макияжем и элегантной прической.

Мнения подписчиков разошлись: одни были очарованы внешним видом Варнавы, в то время как другие выразили беспокойство по поводу ее внешности. Особое внимание пользователей привлекла чрезмерная худоба Екатерины, которая, по их наблюдениям, с каждым новым появлением все больше отличалась от ее прежнего образа.

Излишняя худоба экс-звезды Comedy Woman может быть связана с сильным стрессом или же ее образом жизни, предположила врач-реабилитолог Светлана Малиновская. По ее словам, на состояние актрисы могли повлиять кризис в профессии, гормональные сбои или диеты.

Что Варнава говорила про спецоперацию

Екатерина Варнава после начала спецоперации улетела в Армению, где выступила с неоднозначным проектом «Залечь на дно в Ереване».

Кроме того, в соцсетях телеведущая заявляла, что на все праздники мира хочет одного: чтобы СВО закончилась.

«На гребанный день рождения, на Новый год, на Рождество, на все праздники мира одно желание: Господи, пожалуйста, пусть это закончится», — писала она.

