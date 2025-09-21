США, отмена концертов, желание вернуться в РФ: как живет Кристина Орбакайте

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте после отмены концертов в 2024 году уехала за границу. Чем она сейчас занимается, как складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Орбакайте

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года в Москве в семье народной артистки СССР Аллы Пугачевой и циркового артиста Миколаса Орбакаса. В семь лет она впервые выступила на телевидении в передаче «Веселые нотки» с песней «Солнышко смеется», в 12 лет вышла на сцену с матерью, с которой исполнила композицию «А знаешь, все еще будет».

Орбакайте окончила актерский факультет ГИТИСа. Ее музыкальная карьера началась с выступлений на «Рождественских встречах» Пугачевой. За годы карьеры она выпустила около 20 альбомов. Наиболее известные песни артистки: «Губки бантиком», «Все сначала», «Перелетная птица», «Пьяная вишня», «Мой мир» и другие.



Алла Пугачёва, Кристина Орбакайте и отец Кристины Миколас Орбакас Фото: Денисов Антон/ТАСС

Также на счету Орбакайте более 40 ролей в кино. Она снималась в лентах «Чучело», «Женское счастье», «Любовь-морковь», «Тест на беременность», «Гардемарины 1787. Мир» и других.

Орбакайте с 2005 года состоит в браке с американским бизнесменом российского происхождения Михаилом Земцовым. В 2012 году она родила от него дочь Клавдию, девочка живет и учится в США. Также у певицы есть сын Никита Пресняков от музыканта Владимира Преснякова и сын Дени от бизнесмена Руслана Байсарова.

Как Орбакайте отреагировала на СВО, почему уехала из России

Кристина Орбакайте после начала спецоперации продолжила появляться на мероприятиях и концертах в России. В марте 2024 года певица должна была отправиться на гастроли по российским городам. Она выступила в Санкт-Петербурге, но следующие запланированные концерты были отменены. После этого Орбакайте заявила, что покидает родину до «лучшей жизни».

«В Петербурге концерт был в марте, в первое воскресенье весны. Мой как бы заключительный концерт в России. Не получилось у меня больше проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — сказала она.

В сентябре 2024 года Орбакайте «начала избавляться» от имущества в России, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, певица выставила на продажу дачу Аллы Пугачевой в деревне Бережки, а также две квартиры в центре Москвы.

В мае Орбакайте впервые прокомментировала спецоперацию, когда объясняла, что в 2023 году записала песню «Алла будет петь», чтобы поддержать свою мать. По данным Telegram-канала «Хуже и не скажешь», артистка описала СВО как «неприятные для всей Земли» события.



Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Никак оно мне не записывалось. И тут произошли эти все события, неприятные для всей Земли, для нашей страны и для нашей семьи. Я подумала, что вот сейчас самое время для этой песни, чтобы поддержать маму, ее поклонников», — отметила она.

Чем сейчас занимается Орбакайте

Кристина Орбакайте проживает с супругом и дочерью в США и продолжает заниматься творчеством. В мае она выпустила новый альбом «Я танцую на солнце», куда вошли 13 песен.

По данным Telegram-канала Mash, певица винит Аллу Пугачеву в отмене выступлений в России и хочет вернуться на родину, но «не может».

В апреле Служба государственной безопасности Латвии запретила Орбакайте въезд в республику. Пугачева в своем последнем интервью связала это с тем, что ее дочь дает концерты на русском языке.

«Есть тревога в стране, и понимаешь, от чего. Люди стараются власти показать, как они берегут спокойствие страны. И Кристина попалась под руку, хотя она гражданка Евросоюза. Думаю, это главная причина — программа на русском языке. Зато Кристина поехала в путешествие, показала Клаве полмира», — сказала Примадонна.

