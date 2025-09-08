Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 12:53

Звезда Comedy Woman сообщила неожиданные новости о своей жизни

Юмористка Морозова сообщила об отъезде из России и отдыхе в Венеции

Татьяна Морозова Татьяна Морозова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Популярная участница шоу Comedy Woman Татьяна Морозова вместе с близкими покинула территорию России, об этом она сама сообщила у себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, сейчас она путешествует и отдыхает в Европе.

Юмористка призналась своим подписчикам, что в настоящее время ее семья совершает путешествие по европейским странам. На данный момент, по ее словам, они находятся в Италии и отдыхают в Венеции. Возвращение Морозовой в социальные сети произошло в августе 2025 года после длительного перерыва.

Звезда Comedy Woman замужем за предпринимателем Павлом Титоровым с 2009 года. В их семье подрастают двое детей — дочь София, родившаяся в 2013 году, и сын Федор, который появился на свет в мае 2018 года. Сама Морозова неоднократно подчеркивала в интервью, что рождение детей стало долгожданным и важнейшим событием для их семьи.

Ранее экс-участница Comedy Woman Елена Борщева рассказала, что по совету личного врача исключила из рациона белый сахар и дрожжи. По словам актрисы, для поддержания стройности она также не ест по вечерам.

