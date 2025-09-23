«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Финансовая пирамида оставила без квартиры звезду Comedy Woman

Звезда Comedy Woman Ангарская продала квартиру из-за больших долгов

Надежда Ангарская Надежда Ангарская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известная юмористка и актриса Надежда Ангарская стала жертвой крупной финансовой аферы. В 2018 году она потеряла значительную сумму денег, участвуя в деятельности финансовой пирамиды и, чтобы расплатиться с образовавшимися долгами, артистке пришлось продать свою первую московскую квартиру, рассказала сама женщина в шоу «Звезды сошлись».

По словам звезды Comedy Woman, из-за мошеннической схемы она оказалась должна банкам около 4 млн рублей. Ей пришлось оформить шесть кредитов для покрытия обязательств.

В этой пирамиде были 4 млн… Карточки кредитные на 900 тысяч рублей, то есть нормально вообще. В итоге у меня шесть кредитов, нет квартиры, — поделилась Ангарская.

Несмотря на серьезные финансовые потери, актриса продолжает поддерживать контакт с человеком, который вовлек ее в пирамиду. Ее организатор также понес финансовые потери и находился под следствием.

Ангарская считает, что каждый человек самостоятельно несет ответственность за свои финансовые решения. Она подчеркнула, что легкие деньги всегда представляют опасность для неопытных инвесторов.

Ранее сообщалось, что дочь известного артиста Михаила Турецкого Эммануэль передала все свои сбережения и средства из родительского сейфа мошенникам, которые в течение двух дней манипулировали ею, угрожая возбуждением уголовного дела об экстремизме. Инцидент произошел 18 сентября, а на следующий день пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

