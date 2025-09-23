Финансовая пирамида оставила без квартиры звезду Comedy Woman

Известная юмористка и актриса Надежда Ангарская стала жертвой крупной финансовой аферы. В 2018 году она потеряла значительную сумму денег, участвуя в деятельности финансовой пирамиды и, чтобы расплатиться с образовавшимися долгами, артистке пришлось продать свою первую московскую квартиру, рассказала сама женщина в шоу «Звезды сошлись».

По словам звезды Comedy Woman, из-за мошеннической схемы она оказалась должна банкам около 4 млн рублей. Ей пришлось оформить шесть кредитов для покрытия обязательств.

В этой пирамиде были 4 млн… Карточки кредитные на 900 тысяч рублей, то есть нормально вообще. В итоге у меня шесть кредитов, нет квартиры, — поделилась Ангарская.

Несмотря на серьезные финансовые потери, актриса продолжает поддерживать контакт с человеком, который вовлек ее в пирамиду. Ее организатор также понес финансовые потери и находился под следствием.

Ангарская считает, что каждый человек самостоятельно несет ответственность за свои финансовые решения. Она подчеркнула, что легкие деньги всегда представляют опасность для неопытных инвесторов.

