В России определили самого кассового режиссера страны

Рейтинг наиболее успешных отечественных кинорежиссеров по совокупным сборам их картин в российском прокате возглавил Дмитрий Дьяченко, следует из исследования портала «Т—Ж». Аналитики подсчитали кассовые сборы всех фильмов, выпущенных с 2004 года, чтобы определить безусловного лидера индустрии.

Общая выручка от проката картин Дьяченко достигла впечатляющей суммы в 26,2 млрд рублей. Значительную часть этого результата — примерно треть — обеспечил феноменальный успех семейного фильма «Чебурашка», который установил абсолютный рекорд российского кинопроката с 8,55 млрд рублей. Среди других известных работ режиссера зрители выделяют франшизу «Последний богатырь», комедию «Кухня в Париже» и проекты, созданные совместно с «Квартетом И».

Второе место в списке занял Тимур Бекмамбетов, чьи проекты принесли 17,2 млрд рублей. Он получил широкую известность благодаря культовой дилогии «Ночной дозор» и «Дневной дозор», а также серии новогодних комедий «Елки». В последнее время режиссер преимущественно работает как продюсер международных проектов, а его последней режиссерской работой в России стала военная драма «Девятаев» 2021 года.

Третью позицию рейтинга занял Клим Шипенко с результатом 14,1 млрд рублей. Его карьера успешного постановщика началась с космической драмы «Салют-7», собравшей в прокате более 300 млн рублей. Наибольшую популярность и коммерческий успех Шипенко принесли социальные комедии «Холоп» и снятый в космосе фильм «Вызов».

Четвертое место досталось Дмитрию Киселеву, чьи фильмы заработали 13,8 млрд рублей. Его дебютная работа «Черная молния» (2009) собрала 595 млн рублей, однако основной вклад в финансовый результат внесла популярная франшиза «Елки», обеспечившая 72% от общих сборов режиссера.

Замыкает пятерку лидеров Федор Бондарчук с суммарными сборами в 13 млрд рублей. Наибольший коммерческий успех ему принесли военные драмы «Сталинград» и «9 рота», а также масштабная фантастическая дилогия «Обитаемый остров».

