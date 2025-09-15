Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 14:50

В России определили самого кассового режиссера страны

Дмитрий Дьяченко возглавил рейтинг самых кассовых режиссеров России

Дмитрий Дьяченко Дмитрий Дьяченко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рейтинг наиболее успешных отечественных кинорежиссеров по совокупным сборам их картин в российском прокате возглавил Дмитрий Дьяченко, следует из исследования портала «Т—Ж». Аналитики подсчитали кассовые сборы всех фильмов, выпущенных с 2004 года, чтобы определить безусловного лидера индустрии.

Общая выручка от проката картин Дьяченко достигла впечатляющей суммы в 26,2 млрд рублей. Значительную часть этого результата — примерно треть — обеспечил феноменальный успех семейного фильма «Чебурашка», который установил абсолютный рекорд российского кинопроката с 8,55 млрд рублей. Среди других известных работ режиссера зрители выделяют франшизу «Последний богатырь», комедию «Кухня в Париже» и проекты, созданные совместно с «Квартетом И».

Второе место в списке занял Тимур Бекмамбетов, чьи проекты принесли 17,2 млрд рублей. Он получил широкую известность благодаря культовой дилогии «Ночной дозор» и «Дневной дозор», а также серии новогодних комедий «Елки». В последнее время режиссер преимущественно работает как продюсер международных проектов, а его последней режиссерской работой в России стала военная драма «Девятаев» 2021 года.

Третью позицию рейтинга занял Клим Шипенко с результатом 14,1 млрд рублей. Его карьера успешного постановщика началась с космической драмы «Салют-7», собравшей в прокате более 300 млн рублей. Наибольшую популярность и коммерческий успех Шипенко принесли социальные комедии «Холоп» и снятый в космосе фильм «Вызов».

Четвертое место досталось Дмитрию Киселеву, чьи фильмы заработали 13,8 млрд рублей. Его дебютная работа «Черная молния» (2009) собрала 595 млн рублей, однако основной вклад в финансовый результат внесла популярная франшиза «Елки», обеспечившая 72% от общих сборов режиссера.

Замыкает пятерку лидеров Федор Бондарчук с суммарными сборами в 13 млрд рублей. Наибольший коммерческий успех ему принесли военные драмы «Сталинград» и «9 рота», а также масштабная фантастическая дилогия «Обитаемый остров».

Ранее соцсеть «ВКонтакте» ко Дню российского кино провела опрос среди молодежи и выяснила, какие советские и российские фильмы пользуются наибольшей популярностью у поколения Z. Лидером рейтинга стала дилогия Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2».

Россия
режиссеры
сборы
кино
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
На Крымском мосту таинственно пропала собака
Нагиев, работа в Израиле, слухи об изменах жены: как живет Игорь Лифанов
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.