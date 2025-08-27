«Брат» и «Брат-2» возглавили рейтинг любимых фильмов зумеров

Соцсеть «ВКонтакте» ко Дню российского кино провела опрос среди молодежи и выяснила, какие советские и российские фильмы пользуются наибольшей популярностью у поколения Z. Лидером рейтинга стала дилогия Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2».

Также в топ вошли комедия «Холоп», франшиза «Елки» и «Чебурашка», побивший рекорды российского проката. Молодежь выбирает жанровое кино с динамичным сюжетом — это видно по популярности «Брата», «Холопа» и «Чебурашки», отметили в соцсети «ВКонтакте».

Исследование показало, что зумеры предпочитают современные российские фильмы, но помнят и советскую классику. В топ-5 также вошли комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Джентльмены удачи». При этом самым кассовым фильмом в истории российского кино остается «Чебурашка», собравший в прокате более 7 млрд рублей.

До этого депутат Елена Драпеко высказалась против запрета фильмов Балабанова. Парламентарий пояснила, что ее неправильно истолкованное высказывание касалось исключительно возрастного ценза для картин, в частности фильма «Груз 200», а не полного запрета произведений режиссера. Драпеко подчеркнула, что такие работы, как «Брат», требуют лишь четкого определения возрастных категорий для зрителей.