«Окружил заботой»: звезда «Содержанок» с трепетом вспомнила Мороза

Юрий Мороз был не только талантливым режиссером и продюсером, но и человеком с большим сердцем, который умел создавать теплое, почти семейное окружение, заявила NEWS.ru актриса, звезда сериала «Содержанки» Александра Ребенок. По ее словам, фамилия Мороз стала синонимом качественного кино, в центре которого всегда были люди.

Юрий Павлович Мороз состоялся как художник, как большой режиссер, как невероятно успешный продюсер. Все мы его знаем и любим, как профессионала. Если стояла его фамилия, это означало, что будет хороший проект, хорошее большое кино про людей. Когда мы познакомились уже лично, Юрий Павлович пригласил нас с мужем в гости. Он оказался большим человеком, как будто бы мы были в кругу близких друзей, может быть, даже родственников. Он окружил нас такой заботой, теплом. Он ужасно любил сам готовить. Все это было так трогательно. Я поняла, что это человек с большим сердцем. Поэтому я поняла, почему у него так по-настоящему получаются эти истории про людей, — всказалась Ребенок.

Она отметила, что Мороз никогда не следовал трендам в своем творчестве. Актриса подчеркнула, что он оставался верен главному — интересу к человеческим историям.

Мороз не стремился за какими-то трендами и модой, ему всегда были интересны люди. Здесь нет никакого секрета. Юрий Павлович Мороз, я не могу без вас. Это большая потеря. Соболезнования близким, — резюмировала Ребенок.

Ранее кинокритик и киновед Александр Шпагин заявил, что Мороз проявил себя как очень разносторонний и приятный человек. По его словам, он организовал крымский фестиваль, который открывал зрителям элитарные картины, что удивительно для режиссера уровня коммерческого кино.