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14 июля 2025 в 13:48

Кинокритик отметил самую главную черту режиссера Мороза

Кинокритик Шпагин: Мороз был очень разносторонним и приятным человеком

Юрий Мороз Юрий Мороз Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссер Юрий Мороз проявил себя как очень разносторонний и приятный человек, заявил NEWS.ru кинокритик и киновед Александр Шпагин. По его словам, он организовал крымский фестиваль, который открывал зрителям элитарные картины, что удивительно для режиссера уровня коммерческого кино.

Я по приглашению Мороза поехал на крымский фестиваль, который устраивался раза три, и он был его организатором. Это был фестиваль очень интересный, очень хороший, потому что он вытаскивал неизвестные какие-то элитарные картины, хотя, как коммерческий режиссер, он должен был их ненавидеть. Ничего подобного. Он вообще был человеком здравомыслящим, четким, с хорошим вкусом. Самое главное — он себя показал очень разносторонним и приятным человеком, — высказался Шпагин.

Критик подчеркнул, что Мороз хорошо разбирался в искусстве и законах элитарного и массового кино. Он также отметил, что режиссер мог бы продолжать успешную карьеру в съемках кино, однако неожиданно вернулся на экраны.

Я ждал от Мороза просто хороших картин, потому что понял, что человек хорошо разбирается в искусстве, в законах элитарного и массового кино. Человек хорошо говорит и явно неслучайная фигура. Дальше проходит много времени, что даже довольно странно. Он что-то продюсирует, вдруг снимается, тряхнул стариной в фильме «Ночной визит». Но мог бы и не трясти стариной там — я его там и не помню. Я просто удивился, что Мороз появился в этом фильме. Я думал, что он четко завязал с актерской карьерой, но вот не совсем так, — резюмировал Шпагин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Мороз умер после нескольких лет борьбы с онкологией. По его данным, артист боролся с раком поджелудочной железы с 2023 года. Там же отметили, что незадолго до смерти врачи присвоили постановщику паллиативный статус.

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