США хотят ввести санкции в отношении важной международной организации

Американские власти планируют ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС), направленные на ограничение деятельности всей организации, а не отдельных должностных лиц, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Согласно имеющейся информации, вопрос о введении таких ограничений активно обсуждается в правительственных кругах США, однако точные сроки их объявления пока не определены.

В связи с возможными санкциями руководство МУС уже провело экстренные консультации с представителями государств — членов организации для оценки потенциальных последствий. По данным агентства, ограничения могут парализовать ключевые функции суда, включая возможность выплаты зарплат сотрудникам, доступ к банковским счетам и работу компьютерных систем.

Ранее сообщалось, что парламент Венгрии одобрил проект закона о выходе государства из Международного уголовного суда. О начале процесса объявил кабмин страны вскоре после того, как премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Венгрию с государственным визитом вопреки ордеру на арест МУС.