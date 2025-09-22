«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 21:42

США хотят ввести санкции в отношении важной международной организации

Reuters: США планируют ввести санкции в отношении МУС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американские власти планируют ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС), направленные на ограничение деятельности всей организации, а не отдельных должностных лиц, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Согласно имеющейся информации, вопрос о введении таких ограничений активно обсуждается в правительственных кругах США, однако точные сроки их объявления пока не определены.

В связи с возможными санкциями руководство МУС уже провело экстренные консультации с представителями государств — членов организации для оценки потенциальных последствий. По данным агентства, ограничения могут парализовать ключевые функции суда, включая возможность выплаты зарплат сотрудникам, доступ к банковским счетам и работу компьютерных систем.

Ранее сообщалось, что парламент Венгрии одобрил проект закона о выходе государства из Международного уголовного суда. О начале процесса объявил кабмин страны вскоре после того, как премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Венгрию с государственным визитом вопреки ордеру на арест МУС.

США
МУС
санкции
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Определился победитель в матче РПЛ между ЦСКА и «Сочи»
Жена Мартиросяна показала повзрослевшую дочь в вечернем платье
Загитова рассказала о планах начать новую карьеру
Сезонные качели: как компании готовятся к зимним пикам потребления
Свадьба дочери и съемки у Пугачевой: что известно о детях Олега Газманова
Системы ПВО уничтожили дроны ВСУ в небе над Тульской областью
США хотят ввести санкции в отношении важной международной организации
Стало известно о новой атаке украинских дронов на Москву
ФРГ поможет Украине в нанесении ударов по российским объектам
«Проверенная» игра в Steam украла $32 тысячи у больного раком стримера
Стало известно о грядущей встрече Трампа с Зеленским
В Европе забили тревогу из-за возможной войны России с НАТО
В центре Москвы женщина упала с парящего моста
В МИД РФ сообщили о планируемой встрече Лаврова и Рубио
Военный эксперт раскрыл причины удара по Крыму
В Белом доме высказались о предложении Путина по ДСНВ
Скорость как новая валюта: почему бизнес выбирает быстрых
В Грузии оценили попытки устроить Майдан в стране
Раскрыто число отмененных и задержанных рейсов в столичных аэропортах
Сергей Лазарев поздравил дочь с семилетием и показал архивные фото
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.