«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 23:02

Туристам рассказали об альтернативе Китаю с ценами на 30% ниже

«Турпром»: Малайзия является достойной и доступной альтернативой Китаю

Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Малайзия предлагает путешественникам привлекательную альтернативу Китаю с более доступными ценами, сообщает издание «Турпром» со ссылкой на впечатления туриста из КНР. По его оценке, стоимость отдыха в этой стране примерно на 30% ниже, чем в Поднебесной.

Китайский турист отметил, что атмосфера в Малайзии напомнила ему его родину двадцатилетней давности. На дорогах преобладают автомобили японских марок, электромобили пока встречаются редко. Особое внимание было уделено ценам на товары и услуги.

В Малайзии дешевле почти все — от топлива и еды до проживания, — указал турист.

В последние годы Малайзия укрепляет свои позиции как одно из самых популярных направлений для жителей Китая. Страна постепенно обгоняет по популярности Таиланд и закрепляется в числе ключевых туристических центров Юго-Восточной Азии. Бюджетная привлекательность делает ее особенно интересной для путешественников.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму Артур Мурадян опроверг распространившееся мнение, что Чехия маскирует российских туристов. По его словам, страна не использует лазейки для получения гуманитарных виз для жителей России.

туристы
Малайзия
доступность
отдых
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ФРГ раскрыли, что произойдет в случае горячего конфликта с РФ
«О, горе мне!»: Мединский иронично ответил на запрет фильма Гайдая
Российских туристов на Кавказе призвали к порядку
«Хук слева»: озвучено, как РФ и КНР ответили на провокации Польши
Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Туристам рассказали об альтернативе Китаю с ценами на 30% ниже
Ночной кошмар для Сырского: российский чудо-дрон уничтожает логистику ВСУ
На подлете к Севастополю уничтожили несколько дронов ВСУ
Стало известно, сколько рейсов перенесли и отменили в Шереметьево
Кологривый вышел в свет с ребенком и бывшей женой
Силы ПВО сбили еще один дрон над Москвой
Первый раз в аэропорту: как зарегистрироваться на рейс без паники и стресса
Самолет в Москве пролетел над крышами жилых домов
В США запустили производство секретного истребителя будущего
Определился победитель в матче РПЛ между ЦСКА и «Сочи»
Жена Мартиросяна показала повзрослевшую дочь в вечернем платье
Загитова рассказала о планах начать новую карьеру
Сезонные качели: как компании готовятся к зимним пикам потребления
Свадьба дочери и съемки у Пугачевой: что известно о детях Олега Газманова
Системы ПВО уничтожили дроны ВСУ в небе над Тульской областью
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.