Туристам рассказали об альтернативе Китаю с ценами на 30% ниже «Турпром»: Малайзия является достойной и доступной альтернативой Китаю

Малайзия предлагает путешественникам привлекательную альтернативу Китаю с более доступными ценами, сообщает издание «Турпром» со ссылкой на впечатления туриста из КНР. По его оценке, стоимость отдыха в этой стране примерно на 30% ниже, чем в Поднебесной.

Китайский турист отметил, что атмосфера в Малайзии напомнила ему его родину двадцатилетней давности. На дорогах преобладают автомобили японских марок, электромобили пока встречаются редко. Особое внимание было уделено ценам на товары и услуги.

В Малайзии дешевле почти все — от топлива и еды до проживания, — указал турист.

В последние годы Малайзия укрепляет свои позиции как одно из самых популярных направлений для жителей Китая. Страна постепенно обгоняет по популярности Таиланд и закрепляется в числе ключевых туристических центров Юго-Восточной Азии. Бюджетная привлекательность делает ее особенно интересной для путешественников.

