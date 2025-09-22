В АТОР опровергли слухи о маскировочных визах Чехии для россиян

Чехия не маскирует российских туристов, заявил 360.ru вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму Артур Мурадян. Так он отреагировал на слухи об использовании страной лазейки для получения гуманитарных виз для жителей России.

Никто там никаких туристов не маскирует, идет искажение информации. Чехия не выдает туристические визы и не приветствует путешественников из России на своей территории, — высказался Мурадян.

Он напомнил, что Чехия полностью закрыла въезд для россиян, перекрыв один из основных путей в Евросоюз. Сейчас в стране практически нет туристов из РФ – трафик околонулевой, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Чехия начала выдавать россиянам визы с пометкой «посещение» вместо туристических, чтобы компенсировать потери из-за антироссийской политики ЕС. С 2022 года страна лишилась почти €200 млн (19,8 млрд рублей) доходов из-за снижения потока российских туристов.