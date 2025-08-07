«Братья-украинцы не могут с нами здороваться»: Мамиашвили о борьбе, ОИ, США

Михаил Мамиашвили 28 лет успешно руководит Федерацией спортивной борьбы России. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он оценил итоги матчевой встречи РФ и США, объяснил свою позицию по смене спортивного гражданства и спрогнозировал, попадет ли РФ на Олимпийские игры под своим флагом.

«У каждого спортсмена должны быть в приоритете интересы РФ»

— В конце июня завершился чемпионат России по вольной борьбе. Как оцените его итоги?

— Чемпионат прошел на высоком уровне, боролись все лучшие борцы нашей страны, за исключением Заурбека Сидакова, который восстанавливается после травмы. Мы пошли на эксперимент, впервые сделали все финалы подряд, в один день, и интерес к чемпионату был колоссальным. Об этом говорят и переполненные трибуны, и просмотры в интернете.

— Абдулрашид Садулаев восстановился после травмы и стал семикратным чемпионом страны. Как оцените его выступление?

— Абдулрашид — профессионал, и он продолжает идти к максимальным целям. Убежден, что у него все получится, а мы ему будем всячески помогать. Садулаев — капитан сборной России и лидер мировой борьбы.

— Он пропустил чемпионат Европы из-за проблем с визой. В сентябре не должно быть таких проблем? Как он воспринял эту историю?

— Мы делаем все возможное, чтобы Абдулрашид получил визу и выступил на чемпионате мира в Хорватии. В этом заинтересованы не только мы, но и все борцовское сообщество, включая его соперников. Убежден, что совместными усилиями победа будет за нами, хотя и вопрос достаточно сложный.

— Президент UFC Дэйна Уайт не исключил, что Садулаев может оказаться в UFC. Видите ли вы его в смешанных единоборствах?

— Насколько мне известно, Абдулрашид уже сам расставил все точки над i и сказал, что сосредоточен на выступлениях в вольной борьбе.

Абдулрашид Садулаев (Дагестан) и Магомед Курбанов (Дагестан) в финальном поединке среди мужчин до 97 кг на чемпионате России по вольной борьбе Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

— Хаджимурат Гацалов отстранен из-за положительной допинг-пробы. Известны ли новые подробности его дела? Будет ли апелляционное заседание?

— Мы этим вопросом занимаемся, подключены юристы, идут разбирательства, и для всех нас важно отстоять честное имя Хаджимурата — одного из лучших борцов вольного стиля в мире в XXI веке.

— Когда Денис Царгуш будет объявлен главным тренером сборной России по вольной борьбе?

— Кандидатура Дениса Царгуша предложена исполкомом Федерации спортивной борьбы России, и он уже приступил к своим обязанностям, а объявление планируется после заседания экспертного совета в Министерстве спорта.

— История с Черменом Валиевым стала темой номер один на чемпионате Европы — 2025 в Братиславе (Мамиашвили с силой надел золотую медаль на чемпиона соревнований, представляющего Албанию, после чего спортсмен слегка отмахнулся. По словам Мамиашвили, он всего лишь поздравил борца с победой, а таким, как Чермен, без разницы, цвета какого флага защищать. — NEWS.ru). Как-то общались с Черменом или албанской стороной после того случая? Если будете награждать Чермена на чемпионате мира, что ему скажете?

— Мы находимся в постоянном контакте с Федерацией борьбы Албании, и после чемпионата Европы они прислали письмо в Объединенный мир борьбы с призывом не раздувать эту ситуацию, подчеркнув, что ни у федерации, ни у спортсмена вопросов ко мне нет. Думаю, что эта тема закрыта, причем довольно давно.

— Дзамболат Тедеев отреагировал на инцидент с Валиевым и обвинил вас в «продаже борцов». Насколько вас поразили его слова?

— С огромным уважением отношусь к Дзамболату Ильичу, на протяжении 20 лет возглавлявшему сборную России по вольной борьбе. Желаю ему всего самого доброго и при необходимости могу ему порекомендовать хорошего лечащего врача.

— После начала СВО некоторые борцы сменили гражданство и начали выступать за другие страны. Следите за их выступлениями?

— Я уже не раз подчеркивал, что переходы бывают разные. Считаю, что у каждого спортсмена должны быть в приоритете интересы нашего государства, великой России.

Заурбек Сидаков и Дзамболат Тедеев (справа) Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

— Кому-то еще из российских борцов предлагали сменить спортивное гражданство?

— В нашей стране — лучшие борцы мира, и разговоры об этом ходят постоянно. Но давайте иначе поставим вопрос: на сегодняшний момент наши основные конкуренты — в том числе борцы США и Японии. Вы когда-то слышали о переходах вторых-третьих номеров сборных этих команд? Таких переходов нет. И это повод задуматься.

Мы стараемся создавать условия для всех членов сборной команды, создали Профессиональную борцовскую лигу, благодаря которой у спортсменов появился шанс заработать. Также сегодня довольно серьезные требования и ограничения по переходам со стороны Объединенного мира борьбы. Чтобы отстоять лидерство на международной арене, должна быть максимальная конкуренция внутри страны.

«Братья-украинцы не могут с нами здороваться»

— Как российские борцы относятся к выступлениям на соревнованиях под нейтральным флагом?

— С сожалением. Но я убежден, что ведется колоссальная работа и совсем скоро все права российских спортсменов будут восстановлены, и мы будем выступать на международных стартах с флагом и гимном нашей страны.

— На чемпионате Европы выступали русские и украинские спортсмены. Какова была внутренняя обстановка?

— Проблем никаких не возникало, обстановка была рабочая. Однако наши братья-украинцы по-прежнему не имеют права с нами здороваться, иначе им будет закрыт въезд домой. Однако нельзя не сказать, что курс на улучшение отношений проглядывается.

— Как оцените выступление молодых спортсменов на первенстве Европы в Италии? Кто уже претендует на место в главной команде страны?

— У нас 24 медали, 13 из них — золотые, и я считаю этот результат более чем достойным. Отрадно, что медали завоевали представители различных регионов — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Калмыкия, Мордовия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Удмуртия, Бурятия, Калининградская область, Краснодарский край, Чечня. Убежден, что в молодежной команде есть те, кто будет претендовать на участие в ближайших Олимпийских играх и решать максимальные задачи.

— Что необходимо сделать для популяризации борьбы в России? Может ли вольная борьба соперничать по популярности с MMA, или это невозможно?

— Убежден, что спортивную борьбу и ММА даже нельзя сравнивать.

Михаил Мамиашвили Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Хотелось бы верить, что права российских спортсменов будут восстановлены»

— Как у вас строится взаимодействие с главой Минспорта Михаилом Дегтяревым?

— С Михаилом Владимировичем мы были знакомы и до этого: когда он был губернатором Хабаровского края, мы подписывали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Федерацией спортивной борьбы России. Работаем в тесном контакте на благо нашей страны.

— Если сравнивать с предыдущей командой Минспорта, что изменилось?

— Мы всегда ведем открытый диалог с Министерством спорта, и мы готовы всячески помогать ведомству в решении всех вопросов. Могу сказать, что и со стороны министерства у нас полная поддержка, ведется работа по всем направлениям. Убежден, что мы вместе делаем одно общее важное дело в интересах нашей страны, реализовываем задачи, которые ставит перед нами президент страны.

— Кирсти Ковентри стала новой главой МОК. Как вы считаете, изменится ли при новом руководстве позиция по допуску россиян на Олимпиаду?

— Хотелось бы верить, что здравый смысл победит и все права российских спортсменов будут восстановлены.

— Поедет ли сборная России на зимнюю Олимпиаду в Италии и на летнюю в Лос-Анджелесе под флагом и гимном страны?

— Хотелось бы в это верить.

Кирсти Ковентри Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press

«В матчевой встрече Россия — США победила дружба»

— В апреле в Чечне открылся Дворец борьбы имени Бувайсара Сайтиева. Какое у вас самое яркое воспоминание о нем?

— С Бувайсаром нас связывают 30-летние отношения, а больше всего мне запомнился ярыгинский турнир, когда еще был жив Иван Сергеевич Ярыгин. Тогда Бувайсар только-только появился на большом ковре и боролся с представителем США, уступая в счете четыре балла. Но за последние 15 секунд, когда уже никто не сомневался в его поражении, он проявил чудеса техники и несгибаемой силы воли — и победил. Уже тогда я был уверен, что мы видим рождение великого спортсмена. До сих пор не укладывается в голове, что Бусика нет с нами. Он оставил великий след в вольной борьбе, заставил мир иначе взглянуть на наш вид спорта. Его победы на борцовском ковре — это уникальное достижение, которое навсегда вошло в историю.

— Александр Овечкин побил вечный рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ. После этого поступали предложения увековечить его рекорд, например, переименовать улицу в Москве в его честь. Согласны?

— Все мы гордимся достижениями Александра Овечкина в хоккее, однако о такой инициативе я пока не слышал. Думаю, что этот вопрос внимательнейшим образом рассмотрят те, кто в этом компетентен.

— Недавно ваша дочь Елизавета вышла замуж за хоккеиста Матвея Гуськова. Как прошла свадьба? Как вам выбор дочери?

— Все прошло хорошо, я очень рад за молодую семью — как и любой родитель, желаю для своей дочери всего самого доброго.

— За какими видами спорта, помимо борьбы, следите?

— Практически все время у меня уходит на погружение в мир борьбы, но когда бывает время, с интересом слежу за теннисом, да и за другими видами спорта, где выступают российские спортсмены.

Михаил Мамиашвили Фото: Мария Девахина/РИА Новости

— Вы руководите федерацией с 1997 года. Она считается одной из лучших в России. Как вам удается поддерживать такой высокий уровень?

— Каждодневный труд. Иван Сергеевич Ярыгин задал высокую планку, и наша общая задача — ее поддерживать. Знаете, у Александра Карелина есть такое выражение: «Я — продукт среды», и благодаря таким лидерам, как Карелин, Садулаев, Сидаков, Власов и многие другие, мы тиражируем наш вид спорта. Это все результат совместной работы.

— Что делает вас счастливым?

— Все то, что присуще нормальному человеку, — здоровье и благополучие родных и близких, ну и, конечно же, успех предмета, которому я посвящаю каждый день жизни, — успех российских борцов.

— Как оцените итоги матчевой встречи Россия — США?

— Проводить матчевые встречи с американцами — давняя традиция, борцовские противостояния в формате «стенка на стенку» между нашими государствами проводятся с 50-х годов прошлого века. Встреча в Будапеште была проведена не случайно — и это не только логистическое удобство, 80 лет назад армии СССР и США встретились недалеко от Будапешта — близ города Торгау на реке Эльбе. И пусть Гитлер был тогда еще жив и бои продолжались, но стало понятно, что близок мир и что совсем скоро самая кровавая война в истории человечества завершится, а фашизм будет побежден. Мы с командой накануне дня борьбы посетили памятник советским воинам-освободителям, возложили цветы, отдали дань уважения героям, павшим во время Великой Отечественной войны.

Что касается встречи борцов вольного стиля — участвовали как молодые, так и достаточно опытные борцы. В интереснейшей матчевой встрече россияне одержали победу на ковре, но проигравших в тот день не было. Победил мир, победила дружба, победила борьба. Убежден, что в ближайшее время под эгидой Профессиональной борцовской лиги мы проведем еще одну встречу — матч-реванш.

