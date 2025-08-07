Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 04:00

Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»

Мамиашвили пожелал дочери счастья в браке с хоккеистом Гуськовым

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/Global Look Press

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в эксклюзивном интервью NEWS.ru заявил, что очень рад за свою дочь Елизавету, которая вышла замуж за хоккеиста челябинского «Трактора» Матвея Гуськова. По его словам, свадьба прошла хорошо.

Все прошло хорошо, я очень рад за молодую семью — как и любой родитель, желаю для своей дочери всего самого доброго, — сказал Мамиашвили.

Гуськов и Елизавета Мамиашвили познакомились в 2020 году благодаря социальным сетям. Свадьба состоялась 11 июня 2025 года. Гуськов за свою карьеру успел поиграть в России и Канаде. Спортсмен выступал за «Лондон Найтс», ЦСКА, «Салават Юлаев», «Динамо» и «Трактор». В составе армейцев нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Ранее Мамиашвили заявил, что у российских спортсменов есть разные причины перехода в другую сборную, но у каждого атлета в приоритете должны быть интересы РФ. По его словам, в России собраны лучшие борцы мира и разговоры об их возможном выступлении за другую страну ходят постоянно. Мамиашвили отметил, что находящиеся не на первых ролях японские или американские борцы не переходят в другую команду.

Михаил Мамиашвили
вольная борьба
свадьбы
дочери
