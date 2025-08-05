«Повод задуматься»: Мамиашвили оценил смену гражданства российскими борцами

У российских спортсменов есть разные причины перехода в другую сборную, но у каждого атлета в приоритете должны быть интересы РФ, заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. По его словам, в России собраны лучшие борцы мира, и разговоры об их возможном выступлении за другую страну ходят постоянно. Мамиашвили отметил, что находящиеся не на первых ролях японские или американские борцы не переходят в другую команду.

Я уже не раз подчеркивал, что переходы бывают разные. Считаю, что у каждого спортсмена в приоритете должны быть интересы нашего государства, великой России. В нашей стране — лучшие борцы мира, и разговоры об этом ходят постоянно. Но давайте иначе поставим вопрос: на сегодняшний момент наши основные конкуренты — в том числе борцы США и Японии. Вы когда-то слышали о переходах вторых-третьих номеров сборных этих команд? Таких переходов нет. И это повод задуматься, — сказал Мамиашвили.

Он отметил, что ФСБР старается создавать условия для всех членов сборной команды, в частности, создана Профессиональная борцовская лига, благодаря которой у спортсменов появился шанс заработать. По словам Мамиашвили, сейчас довольно серьезные требования и ограничения по переходам под другой флаг со стороны Объединенного мира борьбы. Мамиашвили подчеркнул, что в РФ должна быть максимальная конкуренция внутри страны, чтобы отстоять лидерство на международной арене.

Ранее Мамиашвили заявил, что украинским борцам запретили здороваться с россиянами во время чемпионата Европы по вольной борьбе, иначе им будет закрыт въезд домой. Несмотря на это, по его мнению, виден курс на улучшение отношений между странами.