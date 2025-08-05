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05 августа 2025 в 11:41

«Повод задуматься»: Мамиашвили оценил смену гражданства российскими борцами

Мамиашвили задался вопросом о переходе российских борцов в другие сборные

Михаил Мамиашвили Михаил Мамиашвили Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У российских спортсменов есть разные причины перехода в другую сборную, но у каждого атлета в приоритете должны быть интересы РФ, заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. По его словам, в России собраны лучшие борцы мира, и разговоры об их возможном выступлении за другую страну ходят постоянно. Мамиашвили отметил, что находящиеся не на первых ролях японские или американские борцы не переходят в другую команду.

Я уже не раз подчеркивал, что переходы бывают разные. Считаю, что у каждого спортсмена в приоритете должны быть интересы нашего государства, великой России. В нашей стране — лучшие борцы мира, и разговоры об этом ходят постоянно. Но давайте иначе поставим вопрос: на сегодняшний момент наши основные конкуренты — в том числе борцы США и Японии. Вы когда-то слышали о переходах вторых-третьих номеров сборных этих команд? Таких переходов нет. И это повод задуматься, — сказал Мамиашвили.

Он отметил, что ФСБР старается создавать условия для всех членов сборной команды, в частности, создана Профессиональная борцовская лига, благодаря которой у спортсменов появился шанс заработать. По словам Мамиашвили, сейчас довольно серьезные требования и ограничения по переходам под другой флаг со стороны Объединенного мира борьбы. Мамиашвили подчеркнул, что в РФ должна быть максимальная конкуренция внутри страны, чтобы отстоять лидерство на международной арене.

Ранее Мамиашвили заявил, что украинским борцам запретили здороваться с россиянами во время чемпионата Европы по вольной борьбе, иначе им будет закрыт въезд домой. Несмотря на это, по его мнению, виден курс на улучшение отношений между странами.

Михаил Мамиашвили
вольная борьба
российские спортсмены
гражданство РФ
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