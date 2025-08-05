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05 августа 2025 в 07:00

Мамиашвили рассказал о запрете украинским борцам здороваться с русскими

Михаил Мамиашвили Михаил Мамиашвили Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинским борцам запретили здороваться с россиянами во время чемпионата Европы по вольной борьбе в Братиславе, заявил NEWS.ru президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. Несмотря на это, по его мнению, виден курс на улучшение отношений между странами.

Проблем никаких не возникало, обстановка была рабочая. Однако наши братья-украинцы по-прежнему не имеют права с нами здороваться, иначе им будет закрыт въезд домой. Однако нельзя не сказать, что курс на улучшение отношений проглядывается, — сказал Мамиашвили.

Ранее Мамиашвили заявил, что российские борцы оказались сильнее в матчевой встрече против США в Будапеште, но в тот день проигравших на ковре не было. Он отметил, что в поединках участвовали как молодые, так и достаточно опытные спортсмены. Встреча прошла в Будапеште.

Мамиашвили добавил, что проведение борцовских матчевых встреч с США является давней традицией. Противостояния спортсменов в формате «стенка на стенку» между государствами проводятся с 1950-х годов.

Михаил Мамиашвили
вольная борьба
росийские спортсмены
украинцы
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