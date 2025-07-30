Развод с Усмановым, слезы на свадьбе, Кабаева: как живет Винер

Ирине Винер исполнилось 77 лет. В феврале 2025 года она ушла с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Чем специалист занимается сейчас, что она сказала на свадьбе ученицы Дины Авериной и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева и почему развелась с бизнесменом Алишером Усмановым — в материале NEWS.ru.

Биография Винер

Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде Узбекской ССР. В возрасте 11 лет она начала заниматься художественной гимнастикой. В 1969 году Винер окончила Узбекский государственный институт физической культуры, получив специальность «тренер-преподаватель». У нее также есть степень доктора педагогических наук.

С 1972 по 1992 год Винер работала в Ташкенте тренером сборной команды города. Затем она возглавила сборную Узбекистана по художественной гимнастике. Кроме того, она была наставником национальной команды Великобритании.

В 1992 году Винер стала главным тренером Центра олимпийской подготовки, а спустя девять лет — сборной России по художественной гимнастике. В числе ее учениц были олимпийские чемпионки в многоборье Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун, серебряные призеры Игр Ирина Чащина, Дина Аверина, Дарья Дмитриева, а также Яна Кудрявцева.

Почему Винер ушла из сборной России

12 февраля 2025 года Винер заявила, что уходит в отставку с должности главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она подчеркнула, что собирается передать накопленный опыт наставникам, которые будут готовить будущие поколения звезд. В беседе с NEWS.ru Винер отказалась комментировать увольнение. В пресс-службе Федерации гимнастики России уточнили, что она самостоятельно приняла это решение.

Ирина Винер (в центре) Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Центр спортивной подготовки сборных команд России удовлетворил заявление Винер. Под ее руководством наша сборная стала признанным лидером мирового спорта, а ее ученики не раз доказывали свое мастерство на крупнейших соревнованиях», — говорится в сообщении.

1 октября 2024 года Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, который занимала 16 лет. Под ее руководством отечественные спортсменки выиграли 16 олимпийских медалей, из которых 10 золотых, четыре серебряные и две бронзовые. Руководителем Объединенной федерации гимнастики России стал глава РЖД Олег Белозеров.

СМИ писали, что на смену Винер могла прийти Алина Кабаева. Под руководством тренера гимнастка завоевала золото Олимпиады в Афинах в 2004 году, стала многократной чемпионкой России и мира. Сейчас Кабаева активно развивает собственную академию «Небесная грация». Она занимается организацией международных соревнований, в которых участвуют спортсменки из дружественных стран, в частности, из Белоруссии, Узбекистана, Китая и Кубы. Турниры проводятся не только в России, но и за границей.

Однако новым тренером сборной России по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева. Она заявила, что многому научилась у Винер.

«Самое ценное — это умение быстро принимать решения, особенно в нестандартных и непредсказуемых ситуациях. Я сама предпочитаю тщательное планирование, люблю быть подготовленной», — объяснила тренер.

Что известно о личной жизни Винер

В первый раз Винер вышла замуж в 23 года, однако о ее избраннике мало что известно. В браке у нее родился сын Антон.

В 1992 году Винер вышла замуж за предпринимателя Алишера Усманова. В школьные годы в Узбекистане они занимались спортом в одном зале, но не общались. Винер старше Усманова на пять лет. Бизнесмен познакомился с ней в Москве, куда он переехал после поступления в МГИМО.

Супруги прожили вместе 30 лет. В 2022 году Винер и Усманов развелись.

Алишер Усманов и Ирина Винер Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

«Мы разошлись по-настоящему, хотя многие думают, будто был придуман такой хитрый ход конем, чтобы избежать санкций. Нет, нет и еще раз нет. И я не подпала ни под какие запреты по той причине, что у меня нет ни трастов, ни чего-либо еще. Всегда старалась все делать сама, ни у кого ничего не брать. Даже у него», — заявила Винер.

Что сказала Винер о свадьбе Дины Авериной

14 февраля 2025 года — в День всех влюбленных — фигурист Соловьев сделал предложение гимнастке Дине Авериной. Спортсменка ответила согласием.

Аверина выступала в паре с Соловьевым в телевизионном шоу «Ледниковый период». Винер была одним из членов жюри. По словам тренера, после совместных выступлений Авериной с Соловьевым стало понятно, что между ними будет любовь.

«Дина — девочка очень умная, мотивированная. По тому, как она сливалась с этой музыкой, как они были вместе и сливались друг с другом, я подумала, что они будут парой», — сказала Винер.

Свадьба Авериной и Соловьева прошла в Москве в модном ресторане Peach. На праздничном мероприятии Винер едва сдерживала слезы.

«Плакать я не буду, конечно. Я буду рыдать, потому что четырехкратная абсолютная чемпионка мира Дина Аверина единственная в мире имеет это звание. И она получила четвертую медаль чемпионата мира именно после Олимпийских игр, где она рыдала», — отметила она, обращаясь к жениху и невесте.

В интервью Надежде Стрелец наставница сказала, что участвует в личной жизни своих воспитанниц.

«Для своих детей я мамка. А что реальные родители? Они дома. Девочки мне приводят женихов, я смотрю на них — одобряю или не одобряю», — сказала Винер.

Ирина Винер Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чем занимается Винер после ухода из сборной России

Винер является большим руководителем и навсегда останется в художественной гимнастике, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По словам парламентария, она находится в постоянном контакте с Белозеровым.

«Невозможно представить, чтобы Винер просто ушла. У нее такой авторитет, обязательства и груз ответственности, что „я устал, я ухожу“ никогда не произойдет. Ирина Александровна всегда останется в гимнастике, но находиться в ежедневном режиме на спортивной площадке и стадионе — так себе работа. Нужны здоровье и огромное количество сил. Я знаю, что Винер поддерживает постоянный контакт с президентом Федерации гимнастики России. Ее авторитет и опыт еще помогут», — сказал Свищев.

Депутат отметил, что благодаря тренеру художественная гимнастика стала одним из самых популярных и любимых видов спорта в России.

«Куда бы я ни приезжал, везде школы гимнастики являются одними из самых престижных. Даже в небольшом поселке мамы и папы мечтают отдать дочь в гимнастику. Это произошло в том числе благодаря работе Винер», — подчеркнул Свищев.

Какие мероприятия организовала Винер в честь Дня Победы и 23 Февраля

23 февраля 2025 года в московском Дворце гимнастики Ирины Винер состоялся благотворительный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Вместе с отечественными звездами спорта в мероприятии приняли участие певцы, музыканты и танцоры. Благотворительный концерт прошел третий год подряд.

Благотворительный гала-концерт, посвященный Дню защитника Отечества Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

«Живая музыка, живые голоса, на площадке выступают гимнастки со всех регионов России. Сегодня к нам на концерт пришло очень много бойцов СВО, детей из многодетных и малообеспеченных семей. У нас на трибунах сидят детки, проходящие лечение в медицинских клиниках. Мы хотим показать нашу историю, как наши бойцы защищали Родину во время Великой Отечественной войны. Оборона страны была не только на фронте — миллионы людей защищали ее в тылу. Женщины производили все необходимое для фронта. Труженики тыла также достойны громадного уважения и вечной памяти», — сказала тренер.

В мае 2025 года во Дворце гимнастики Ирины Винер состоялся спектакль «Лед. Пламя. Победа!». Гала-концерт был посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Винер стала автором идеи и главным режиссером театрализованной постановки.

В мероприятии участвовали звездные российские гимнастки: сестры Аверины и Лала Крамаренко, фигуристы Дмитрий Соловьев, Алексей Ягудин, Владимир Морозов, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Марк Кондратюк и Аделина Сотникова. За постановку ледовых номеров отвечал Илья Авербух, за гимнастическую часть — Екатерина Сиротина.

Как Винер отреагировала на санкции Латвии и Канады

До развода с Усмановым Винер попала под санкции Украины, так как была членом высшего совета партии «Единая Россия». В мае 2022-го Латвия запретила тренеру въезд в страну.

«Без комментариев. Спорить с ними нечего. Мне на это решение наплевать», — сказала Винер.

В июне 2025 года Канада ввела санкции против тренера и народного артиста России, дирижера Валерия Гергиева.

«Для меня честь — находиться в одном списке с таким маэстро, как Гергиев. Больше никаких реакций на эту новость у меня нет», — заявила Винер.

Экс-тренер сестер Авериных рассказала о проблемах в общении с Винер

В эфире YouTube-проекта «Разговоры о гимнастике» бывший тренер сестер Авериных Вера Шаталина объяснила причины прекращения сотрудничества с гимнастками. Она подчеркнула, что не последнюю роль в этом сыграли очень многие посторонние люди.

«Очень много нашему разрыву помогла та же Ирина Александровна [Винер], которая все время не очень лестно обо мне отзывалась в присутствии моих учеников. А это оставляет, естественно, какой-то осадочек», — рассказала Шаталина.

Тренер также рассказала о проблемах в общении с Винер.

«Она считала, что, когда выходит из зала, жизнь останавливается, что только она может сделать хорошо и правильно. Наверное, в этом у нас началась не очень дружеская обстановка, хотя для меня она всегда была и есть, останется моим учителем», — заявила Шаталина.

Тренер рассказала, что Винер вынуждала сестер Авериных второй раз проводить тренировку, если в момент первой не была в зале и не видела работу спортсменок.

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