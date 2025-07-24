Пластика лица, скандалы с фигуристами, война с Ягудиным: как живет Плющенко

Мать фигуристки Елены Костылевой обвинила олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в плохой работе и частых травмах девушки. Какие скандалы произошли в академии тренера, почему спортсмен сделал пластическую операцию, как он конкурировал с Алексеем Ягудиным — в материале NEWS.ru.

В чем мать фигуристки Костылевой обвинила Плющенко

Мать 13-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина раскритиковала Плющенко, тренирующего ее дочь По ее словам, из-за наставника девушка потеряла элемент — четверной риттбергер.

«Не надо ошибку тренера сваливать на кого-либо. Меня еще приплели. На льду он — тренер, многократный олимпийский чемпион Плющенко. Он должен думать головой, что и зачем делает со спортсменкой», — заявила мать фигуристки в Telegram-канале.

Костылева обвинила Плющенко в травме дочери. По ее словам, из-за повреждения девушка как минимум месяц не сможет тренироваться в полной мере.

«Зачем ей на ноги и на руки утяжелители? И зачем ей эти дебильные вжаривания, если она уже все прыгает, больше всех в мире? Так что за травму, полученную в апреле при восстановлении квадриттбергера, полная ответственность лежит на Плющенко», — написала Костылева.

Фигуристка перешла в академию олимпийского чемпиона «Ангелы Плющенко» в 2024 году. Ранее Костылева тренировалась в спортивном комплексе «Москвич» под руководством Игоря Лютикова. Перейдя в группу Плющенко, девушка стала победительницей первенства России и финала Гран-при среди юниоров. Академия олимпийского чемпиона не комментировала слова матери Костылевой.

Что известно о других скандалах Плющенко с фигуристками

За последнее время в «Ангелах Плющенко» произошел ряд скандалов. В апреле фигуристка Вероника Жилина обвинила в домогательствах тренера Сергея Розанова. По словам 16-летней спортсменки, на сборах специалист приходил к ней в номер и долго уговаривал сделать массаж.

«То же самое было в зале, тоже в Кисловодске, после разминки, там он уже настаивал, когда все спортсмены и тренеры уже вышли из зала. Приходил с банкой пива и тренировал меня в номере», — заявила фигуристка.

Розанов в беседе с «Матч ТВ» опроверг слова Жилиной. «Всё сказанное про меня — абсолютная ложь», — заявил он.

В апреле академию покинула 18-летняя серебряная медалистка чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева. Договор со спортсменкой был расторгнут до завершения срока действия по инициативе Плющенко. Сообщалось, что с Муравьевой попрощались из-за систематических нарушений тренировочного процесса, срывов тренировок и хамства в адрес тренеров. Фигуристка тренировалась в академии с 2020 года. В итоге перешла к тренеру Алексею Мишину.

В июне 2024 года Плющенко и его жена продюсер Яна Рудковская потребовали взыскать с 12-летней фигуристки Арины Парсеговой 1,9 млн рублей. В академии объяснили, что спортсменка разорвала контракт по собственной инициативе. Рудковская утверждала, что «Ангелы Плющенко» финансировали занятия Арины. Мать фигуристки Наталья Парсегова заявила, что ее дочь тренировалась исключительно за свои средства. Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск академии олимпийского чемпиона.

Парсегова ушла из «Ангелов Плющенко» к Этери Тутберидзе в 2023 году. Тренер оказала помощь родителям девочки. Она провела открытую тренировку, после которой часть вырученных средств передали матери фигуристки для погашения долга перед «Ангелами Плющенко». Бывший фигурист сообщил, что полученные после суда с Парсеговой деньги пойдут на благотворительность.

В августе 2024-го 17-летнюю фигуристку Варвару Горобченко дисквалифицировали на пять лет за употребление мельдония и сибутрамина. В прошлом спортсменка тренировалась в школе «Ангелы Плющенко» в группе олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. В соцсетях академии был опубликован пост о том, что Горобченко покинула ее задолго до вынесения решения о дисквалификации. В нем отмечалось, что с ноября 2022 года по декабрь 2023 года фигуристка находилась на учебно-тренировочных сборах по фигурному катанию на коньках, проводимых на базе академии «Ангелы Плющенко» в Москве.

Светлана Горобченко, мать фигуристки, взяла вину за произошедшее на себя. По ее словам, она недосмотрела за дочерью.

В начале сентября 2024 года академию Плющенко покинула Софья Самоделкина. Она перешла к американскому тренеру Рафаэлю Арутюняну. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала его специалистом мирового уровня. По ее мнению, наставник поможет Самоделкиной выйти на новый уровень.

Почему Плющенко всю жизнь конкурирует с Ягудиным

Плющенко и олимпийский чемпион Алексей Ягудин подарили болельщикам яркое противостояние в мире фигурного катания. Оба спортсмена сначала тренировались под руководством Мишина и боролись друг против друга на важнейших стартах. Их отношения ухудшались с каждым годом.

Еще с юношеского возраста Ягудин считал, что Мишин лучше относится к Плющенко, Евгений придерживался другой позиции. В 1998 году Алексей занял лишь пятое место на Олимпийских играх в Нагано и через год перешел к Тарасовой.

В 2002 году Ягудин взял золото Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, опередив Плющенко, который завоевал серебро. Евгений проиграл Алексею из-за падения во время короткой программы. Кроме того, Ягудин выиграл очное противостояние с Плющенко на льду (у него 14 побед, у Евгения — 8).

Бывшие фигуристы подшучивают друг над другом в медиаполе. В декабре 2024 года Ягудин заявил, что в какой-то момент конкуренция с Плющенко стала его уничтожать. В марте 2025-го болельщики ждали противостояния двух фигуристов на турнире «Русский вызов», но оно не состоялось.

«К сожалению, к началу марта мне так и не предоставили контракт, о котором на словах договорились. Готов был выступить, но приглашения от телевизионного канала (Первого канала. — NEWS.ru) так и не получил. Соревнования с Ягудиным, понятно, не будет», — объяснил Плющенко.

В мае этого года экс-фигурист назвал в соцсетях Ягудина одним из лучших мужчин-одиночников в истории, с которым у него была сложная и интересная борьба. В июне олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити заявил на пресс-конференции, посвященной рок-мюзиклу фигуристки Алины Загитовой «Ассоль», что может поучаствовать в одном проекте с Плющенко.

«Мои двери всегда открыты. Сейчас проверю — может, от него тоже сообщение: „Привет, спишь?“ А, нет, пока только супруга пишет», — сказал Алексей.

Почему фигурист Плющенко сделал пластическую операцию

Плющенко сделал блефаропластику (пластическая операция по коррекции формы и состояния век. — NEWS.ru) у известного хирурга Тимура Хайдарова. Специалист опубликовал результаты операции в социальных сетях. На кадрах видно, что у Плющенко изменился разрез глаз, а кожа лица стала более гладкой.

Рудковская подчеркнула, что муж не посоветовался с ней перед пластической операцией. По ее словам, изначально олимпийский чемпион хотел убрать мешки под глазами, но Хайдаров рекомендовал блефаропластику. Продюсер отметила, что ее муж не планировал скрывать хирургическое вмешательство от общественности.

«Евгений не выходил на связь два дня, был в реанимации. Когда мы созвонились, для меня это было шоком. Он пришел к Тимуру Хайдарову, чтобы убрать грыжи под глазами. Но наш общий друг посоветовал сделать тотальную блефаропластику. Он сказал Жене: „Зачем ты катаешь королей? Будешь катать принцев“. Конечный результат ждем — будет ли он на 10 лет моложе. Получается, если сейчас он на 7 лет меня моложе, то будет на 17», — сказала Рудковская.

Пластический хирург Любовь Гауэр заявила NEWS.ru, что у тренера по фигурному катанию пока не виден результат блефаропластики из-за отеков после операции. По мнению эксперта, Плющенко решился на пластику не для эстетики, на то были медицинские показания.

«Избыток кожи на верхних веках, провисая, очень часто падает на радужку глаз, меняя фокус зрения. Как в случае с Евгением, круговая блефаропластика проводилась по показаниям, чтобы зрение не ухудшилось. Ему убрали избыток кожного лоскута на верхних веках, иссекли грыжи на нижних, поработали с круговой мышцей глаза», — сказала пластический хирург.

Что известно о личной жизни фигуриста Плющенко

Плющенко был дважды женат. Его первой супругой стала Мария Ермак. В браке у них родился сын Егор. Однако союз продержался недолго — в 2008 году супруги развелись.

В 2009-м фигурист сделал предложение руки и сердца Рудковской, с которой он познакомился в Лондоне в 2007 году. У них двое детей. Первый сын Александр родился в 2013 году. Сейчас Гном Гномыч является одним из учеников академии отца.

Второй сын Арсений родился в 2020 году. Плющенко и Рудковская обратились к услугам суррогатной матери. В возрасте четырех лет он уверенно стоит на коньках.

Плющенко ранее отреагировал на слухи о том, что у него начался кризис среднего возраста. Бывший фигурист заявил, что его личная жизнь не должна волновать других людей.

«Смена внешности, новые глаза, мои хобби — это все не ваше дело, и вас это никак не касается», — сказал Плющенко.

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