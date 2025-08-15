Жителя Читы задержали за попытку изнасилования подростка в подъезде дома

В Чите сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в попытке изнасилования 17-летней девушки в подъезде дома, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. Инцидент произошел вечером 13 августа в многоэтажке в Черновском районе города.

Вечером 13 августа в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина совершил насильственные действия в отношении девушки 2008 года рождения. Установлено, что несовершеннолетняя возвращалась домой, когда в подъезде на нее напал, предположительно, находящийся в состоянии опьянения мужчина. Девушка закричала, и вышедший на крик сосед потерпевшей спугнул злоумышленника, – говорится в сообщении.

Вскоре был задержан ранее судимый мужчина 1991 года рождения. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу.

По данным Telegram-канала «Регион-75, Чита» задержанный недавно вернулся с военной службы. Мужчина уже имеет три судимости за преступления против личности.

Ранее СМИ сообщили, что мужчина пытался надругаться над школьницей в Черновском районе Читы. Его спугнули прохожие, один из них бросился за нападавшим, но догнать не смог. Происшествие случилось вечером 13 августа в поселке КСК. Жертвой стала девочка в возрасте 12–13 лет. Родители ребенка написали заявление в полицию.