Бизнесмен объяснил молчание Пугачевой о застрявших на границе сокровищах

Певица Алла Пугачева не говорит о своих предметах антиквариата, застрявших на таможне, так как нет никакой возможности вывезти их из страны, считает бизнесмен Андрей Матус. В беседе с изданием «7Дней» он отметил, что стоимость коллекции оценивается в €30 млн (2,8 млрд рублей).

Чтобы вывезти эти предметы старины, нужен самолет размером с Ил-76. Незаметно такая машина из России не улетит, тем более если забита ценностями на миллионы долларов, — считает бизнесмен.

Где в настоящее время находятся сокровища Пугачевой – неизвестно. В замок в деревню Грязь они не вернулись.

Ранее появилась информация, что покинувшей Россию певице пришлось в летние месяцы уменьшить свои гонорары. Так, Пугачева выступила на частном корпоративе в Латвии за €150 тысяч (14 млн рублей). При этом ранее за свой выход на сцену она просила €350 тысяч (более 32 млн рублей).

Тем временем стало известно, что ехавшего на велосипеде комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сбила женщина за рулем «Фольксвагена». Артист соблюдал ПДД и был в шлеме, он повредил руку.