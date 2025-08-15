Стало известно, как ВСУ поступают с людьми за попытку перейти на сторону РФ

Стало известно, как ВСУ поступают с людьми за попытку перейти на сторону РФ Мирошник: ВСУ расстреливают своих людей за попытку перейти на сторону России

Бойцы Вооруженных сил Украины расстреливают своих людей в случае их попытки перейти на сторону России, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник. По его словам, убитые в таких обстоятельствах украинцы исчисляются сотнями.

Это сотни случаев. Те, о которых у нас есть показания или зафиксированы людьми, которые пересекали линию боевого соприкосновения. Есть факты, когда людей расстреливали при попытке перейти линию, забрасывали дронами, атаковали. Это зафиксировано даже в видеоформатах и видеодоказательствах, — сказал он.

По словам дипломата, также имеются многочисленные свидетельства того, что украинские военные забрасывали гранатами подвалы жилых домов и окна уцелевших зданий под предлогом так называемой «профилактики». Он подчеркнул, что подобные действия приводят к полному опустошению населенных пунктов.

Как отметил Мирошник, это происходило в Авдеевке, Селидове и Дзержинске. Он добавил, что сейчас такая же ситуация складывается в районе Часова Яра, но сколько именно людей погибло, сказать пока трудно.

Ранее дипломат сообщил, что ВСУ нанесли серию ударов беспилотниками по жилому микрорайону Лисичанска в ЛНР. По его словам, повреждено несколько квартир, в некоторых местах вспыхнул пожар. О пострадавших пока информации нет.