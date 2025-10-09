Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 02:05

В Белгородской области заработают автономные системы оповещения

Гладков: белгородцы будут получать оповещения о тревоге при отключении света

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Даже в случае отключения электричества в Белгородской области население будет получать на телефон тексты оповещений о тревоге, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков во время эфира в соцсети «ВКонтакте». По его словам, мобильная связь будет сохранена, так как сотовые вышки оборудованы резервной генерацией.

К тому моменту, когда аккумуляторы исчерпают заряд, вопрос с восстановлением электроснабжения должен быть решен. Помимо этого, население будет получать необходимую информацию по громкоговорителям.

Но отключение интернета и вышек сотовой связи не произойдет, потому что есть резервная генерация на каждой вышке, — уточнил Гладков.

Ранее стало известно, что в результате попадания снаряда ВСУ в жилой дом в селе Мощеном Грайворонского района Белгородской области пострадали мирные жители. По информации Вячеслава Гладкова, ранения получили четырехлетняя девочка, женщина и мужчина.

До этого военный эксперт Анатолий Матвейчук объяснял, что расширение буферной зоны на территории Украины является ключевым фактором защиты приграничных российских регионов от обстрелов ВСУ. Он подчеркнул, что активное продвижение ВС РФ на 50–60 километров в Сумской, Харьковской и Запорожской областях уже значительно повысило безопасность мирного населения.

Вячеслав Гладков
электроснабжение
оповещения
Белгородская область
