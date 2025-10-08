Ребенок пострадал при обстреле ВСУ села под Белгородом Гладков: ребенок и двое взрослых пострадали при ударе ВСУ по селу Мощеное

В результате попадания боеприпаса Вооруженных сил Украины в частный дом в селе Мощеное Грайворонского района Белгородской области пострадали мирные жители, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его информации, ранения получила четырехлетняя девочка, женщина и мужчина.

У ребенка диагностирована баротравма, женщина получила минно-взрывную травму, мужчина — осколочные ранения. Всем им оказана медицинская помощь, пострадавшие госпитализированы.

Произошло частичное обрушение дома. Информация о других последствиях уточняется, — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что средства ПВО осуществили перехват и уничтожение 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, работа была совершена 7 октября в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Воздушные цели были нейтрализованы над территориями четырех приграничных регионов Российской Федерации. Операция была проведена в штатном режиме без допущения повреждений критически важных объектов.