Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 06:38

Ребенок пострадал при обстреле ВСУ села под Белгородом

Гладков: ребенок и двое взрослых пострадали при ударе ВСУ по селу Мощеное

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В результате попадания боеприпаса Вооруженных сил Украины в частный дом в селе Мощеное Грайворонского района Белгородской области пострадали мирные жители, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его информации, ранения получила четырехлетняя девочка, женщина и мужчина.

У ребенка диагностирована баротравма, женщина получила минно-взрывную травму, мужчина — осколочные ранения. Всем им оказана медицинская помощь, пострадавшие госпитализированы.

Произошло частичное обрушение дома. Информация о других последствиях уточняется, — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что средства ПВО осуществили перехват и уничтожение 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, работа была совершена 7 октября в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Воздушные цели были нейтрализованы над территориями четырех приграничных регионов Российской Федерации. Операция была проведена в штатном режиме без допущения повреждений критически важных объектов.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
раненые
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 октября: инфографика
Российские войска прорвали оборону ВСУ на важном направлении в зоне СВО
«Пламя» выжгло штурмовиков ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 октября
Терапевт рассказала, кому грозит тяжелая форма ветрянки
В Минобороны раскрыли число ликвидированных за ночь украинских БПЛА
ДТП с участием «легковушки» и большегруза унесло жизни двух человек
Снег и лютые морозы или тепло со слякотью? Погода в России на Новый год
Новый порядок взыскания долгов вступит в силу в России с ноября
Бывший соратник Зеленского потерял близкого человека
Ребенок пострадал при обстреле ВСУ села под Белгородом
«Мы оказались в проигрыше»: в США испугались российских БПЛА
Что едят чехи в праздники и будни? Готовим говяжью вырезку по-новому
Ураган во сне: как понять и использовать этот знак в жизни
Зеленского сравнили с Гитлером и предсказали его же судьбу
Юрист раскрыл срок повторного погребения в одной могиле
Новые роли, личная жизнь, мнение об СВО: куда пропал Ефим Шифрин
Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом
Раскрыт максимальный размер пособия по безработице в 2026 году
Россиян предупредили о неочевидной опасности меда
Когда менять летние шины на зимние, нужно ли ждать первого снега
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.