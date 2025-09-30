Сирены взвоют по всей России 1 октября: что происходит, подробности

По всей России 1 октября включат системы оповещения населения об опасности. Какие подробности об этом известны, из-за чего взвоют сирены, что происходит?

Почему взвоют сирены по всей России 1 октября

В пресс-службе МЧС России сообщили, что в среду, 1 октября, на территории страны пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения. Они предназначены для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках мероприятий запустят электросирены и громкоговорители, проведут замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Услышав сигнал сирены, следует сохранять спокойствие и не паниковать, включить на телевизоре любой общедоступный канал и прослушать информационное сообщение, напомнили в МЧС.

«Комплексные проверки систем оповещения проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации», — заключили в ведомстве.

«На пороге третья мировая война, что ли? Что вообще происходит…» — недоумевают некоторые пользователи Сети.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Когда последний раз проверяли системы оповещения

В прошлый раз проверка систем оповещения проводилась в марте — 5-го числа во всех городах России прозвучали сирены и громкоговорители, в телевизионном эфире также транслировался соответствующий сигнал.

Так специалисты дважды в год проверяют работоспособность систем оповещения, предназначенных для своевременного доведения сигнала «Внимание всем!» до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Зачем проверять системы оповещения

Работоспособность оборудования, задействованного в системе экстренного оповещения населения, требуется регулярно проверять. Существует возможность удаленного мониторинга, однако не все неисправности можно отследить дистанционно.

«Система должна быть в рабочем состоянии всегда. Кроме того, надо отработать действия дежурных смен всех задействованных служб, а также проинформировать жителей о порядке оповещения при ЧС. Для этого дважды в год по утвержденному плану проходят комплексные проверки», — пояснили в комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

Что должно быть в «тревожном чемоданчике»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Тревожный чемоданчик» — это базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации. Он поможет обеспечить автономное существование, когда поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой.

В МЧС порекомендовали заранее собрать «тревожный чемоданчик» россиянам, которые живут в регионах, где возможны частые природные катаклизмы.

Комплект может включать в себя следующие предметы: фонарик, мини-радиоприемник (или мобильный телефон с такой функцией), универсальный нож с набором инструментов, охотничьи спички и зажигалка, еда на двое-трое суток: калорийные, не занимающие много места, легкие по весу продукты.

