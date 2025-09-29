Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 11:06

По всей России проверят работу систем оповещения

Работу систем оповещения проверят в России 1 октября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По всей России 1 октября проверят работу систем оповещения, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Для этого в субъектах включат сирены и громкоговорители, специальные информационные сообщения появятся в эфире телеканалов.

По всей стране включат сирены и громкоговорители 1 октября. В субъектах России пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения, — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что подобные проверки проводятся на регулярной основе. Они необходимы для повышения готовности различных служб к реагированию на ЧС, добавили там.

Ранее на всей территории Краснодарского края была объявлена ракетная опасность. Жителей региона предупредили об угрозе падения взрывных устройств. Гражданам рекомендовали занять укрытия, такие как подвалы и иные защитные сооружения, а также держаться подальше от окон.

До этого в Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности. Губернатор Сергей Меняйло также предупредил жителей о возможном замедлении работы сотовой связи и мобильного интернета.

