Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 10:36

Украинцам по ошибке пришло оповещение о радиационной угрозе

В Полтавской области разослали оповещение о радиационной угрозе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители Полтавской области Украины получили сообщение о радиационной угрозе вместо воздушной тревоги, сообщил глава военной администрации региона Владимир Когут в своем Telegram-канале. По его словам, причиной стал сбой в системе оповещения, который произошел трижды за ночь.

Вместо воздушной тревоги ошибочно была объявлена радиационная угроза, — говорится в заявлении.

Он добавил, что экстренные службы и специалисты по радиационной безопасности провели проверки и не выявили никаких отклонений. По его словам, на данный момент ситуация находится под контролем.

Ранее в Полтавской области произошел масштабный пожар на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе. Возгорание произошло после атаки беспилотных летательных аппаратов. Позже в Минобороны РФ рассказали, что минувшей ночью российские бойцы нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой считает, что удар обернется для ВСУ серьезными проблемами. Он пояснил, что этот завод играл ключевую роль в обеспечении топливом украинской армии, поэтому удар по нему нарушит логистику и ослабит позиции ВСУ на фронте.

Украина
Полтавская область
происшествия
оповещения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ выяснила у задержанных под Брянском диверсантов подробности работы
Стала известна опасность газированной воды для детей
В России может появиться специальный мессенджер для детей
Командир украинской ДРГ назвал виновного в подрыве автомоста под Брянском
На Белгородчину напала «Баба-Яга»: как ВСУ атакуют Россию 20 августа
В России резко вырастут цены на техосмотр
Невыносимая вонь с птицефабрики «терроризирует» россиян уже третий год
Экономист раскрыл схему мошенничества с «серыми» сим-картами
Стало известно, как будет происходить изъятие земли по новым правилам
Россиянка получила 15 лет за снимки мест российских средств ПВО
«Не стоит принимать за истину»: Маск осудил WSJ за новость о его партии
Экс-замглавы российского региона задержали при попытке уехать из страны
Захарова обрушилась на «позорников» с Банковой, прикрывающихся украинцами
В Ozon отреагировали на сообщения о логистическом коллапсе
Правительство утвердило план борьбы с киберпреступниками
Назван неожиданный участник «Интервидения-2025»
С осени вступят в силу новые трудовые нормы для подростков
Названо побочное действие модного в соцсетях кофейного напитка
Стало известно, на какую сумму Китай закупил газ у России с начала года
Защита Гуцул подаст жалобу на приговор
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.