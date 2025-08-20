Украинцам по ошибке пришло оповещение о радиационной угрозе В Полтавской области разослали оповещение о радиационной угрозе

Жители Полтавской области Украины получили сообщение о радиационной угрозе вместо воздушной тревоги, сообщил глава военной администрации региона Владимир Когут в своем Telegram-канале. По его словам, причиной стал сбой в системе оповещения, который произошел трижды за ночь.

Вместо воздушной тревоги ошибочно была объявлена радиационная угроза, — говорится в заявлении.

Он добавил, что экстренные службы и специалисты по радиационной безопасности провели проверки и не выявили никаких отклонений. По его словам, на данный момент ситуация находится под контролем.

Ранее в Полтавской области произошел масштабный пожар на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе. Возгорание произошло после атаки беспилотных летательных аппаратов. Позже в Минобороны РФ рассказали, что минувшей ночью российские бойцы нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой считает, что удар обернется для ВСУ серьезными проблемами. Он пояснил, что этот завод играл ключевую роль в обеспечении топливом украинской армии, поэтому удар по нему нарушит логистику и ослабит позиции ВСУ на фронте.