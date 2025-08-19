В Минобороны раскрыли детали ночного группового удара по Украине ВС России нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу на Украине

ВС РФ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. Для атаки были использованы высокоточное оружие и БПЛА.

Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, — сообщили в военном ведомстве.

Тем временем в Кременчуге (Полтавская область) продолжается масштабный пожар на объекте энергетики. Возгорание началось после атаки беспилотных летательных аппаратов. Дым уже разносит по другим городам — через Кривой Рог на Херсон. В Минобороны эту информацию не комментировали.

До этого российская авиация поразила бомбами ФАБ сразу несколько пунктов временной дислокации украинской армии в ДНР. Удары наносились в районе населенных пунктов Мирноград и Иванполье в момент наибольшего скопления личного состава.