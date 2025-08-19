Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 11:23

Масштабный пожар окрасил небо над Украиной в апокалиптический красный цвет

В Кременчуге продолжается масштабный пожар на энергетическом объекте

Фото: Социальные сети

В Кременчуге (Полтавская область) продолжается масштабный пожар на объекте энергетики, передает украинское издание «Страна.ua». По его данным, возгорание началось после атаки беспилотных летательных аппаратов. Дым уже разносит по другим городам — через Кривой Рог на Херсон. В Минобороны эту информацию еще не комментировали.

Ранее стало известно, что крупный пожар уничтожил около половины домов на садовых участках Ольховские Дачи в Луганской Народной Республике. По словам местного жителя, пламя уже подобралось к поселкам Пшеничное, Верхняя Ольховая и санаторию в Макарово. Он уточнил, что информацию о распространении пожара подтвердили лесники, участвующие в тушении.

Ранее пресс-служба администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова сообщила, что Вооруженные силы Украины осуществили массированную атаку на регион. Он уточнил, что обломки дрона рухнули на больницу и на территорию НПЗ, никто не пострадал.

Украина
пожары
дроны
небо
Общество

Общество

Москва

