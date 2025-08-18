Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 19:35

Российская авиация вколотила в землю пункты дислокации вместе с бойцами ВСУ

Российская авиация сбросила бомбы ФАБ на пункты дислокации ВСУ в двух селах ДНР

Фото: МО РФ

Российская авиация поразила бомбами ФАБ сразу несколько пунктов временной дислокации украинской армии в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, удары наносились в районе населенных пунктов Мирноград и Иванполье в момент наибольшего скопления личного состава.

В районе населенных пунктов Мирноград и Иванполье были обнаружены пункты временной дислокации подразделений ВСУ. Командованием было принято решение о нанесении ударов, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в Мирнограде авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК уничтожила пункт временной дислокации 15-й отдельной бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. В Иванполье одновременно несколько ФАБ-500 с УМПК поразили пункты 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее капитан I ранга, военный эксперт Василий Дандыкин рассказывал, что российские войска благодаря опыту и падению уровня воды в Днепре смогут форсировать эту реку в южной или северной части Херсонской области. По его словам, ВСУ во многих местах могут ожидать сюрпризы.

Россия
СВО
Украина
ДНР
авиабомбы
удары
ВСУ
