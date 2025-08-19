«Работал полностью на нужды ВСУ»: генерал об ударе по Кременчугскому НПЗ Генерал Липовой: атака на Кременчугский НПЗ создаст серьезные проблемы для ВСУ

Атака на Кременчугский НПЗ создаст серьезные проблемы для Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, этот завод играл ключевую роль в обеспечении топливом украинской армии. Он отметил, что удар по нему нарушит логистику и ослабит позиции ВСУ на фронте.

Кременчугский НПЗ является одним из узловых и главных нефтеперерабатывающих заводов, который работал полностью на нужды ВСУ. Выведение его из строя на сегодняшний день создало серьезные проблемы по обеспечению всей военной техники ВСУ, которая находится на передней линии фронта, на линии боевого соприкосновения, — пояснил Липовой.

Генерал подчеркнул, что выведение из строя подобных объектов становится частью стратегии по подрыву военного потенциала ВСУ. По его словам, это не только ограничит мобильность техники, но и ускорит продвижение российских сил.

К сожалению, Кременчугский НПЗ — не единственный завод, есть еще заводы и на западе Украины, есть заводы в Днепропетровске и других городах. Я считаю, что поэтапное выведение из строя подобного рода стратегических объектов, работающих на ВСУ, облегчит задачу нашим войскам в продвижении к взятию под контроль нашими врагами территорий, исторически принадлежащих России, — резюмировал Липовой.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Польша, Чехия, Венгрия и Словакия помогут ВСУ с поставками топлива после удара ВС РФ по Кременчугскому НПЗ. По его словам, с Балканского полуострова также зачастую приходят нефтепродукты для Украины.