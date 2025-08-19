Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 13:25

«Работал полностью на нужды ВСУ»: генерал об ударе по Кременчугскому НПЗ

Генерал Липовой: атака на Кременчугский НПЗ создаст серьезные проблемы для ВСУ

Сергей Липовой Сергей Липовой Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Атака на Кременчугский НПЗ создаст серьезные проблемы для Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, этот завод играл ключевую роль в обеспечении топливом украинской армии. Он отметил, что удар по нему нарушит логистику и ослабит позиции ВСУ на фронте.

Кременчугский НПЗ является одним из узловых и главных нефтеперерабатывающих заводов, который работал полностью на нужды ВСУ. Выведение его из строя на сегодняшний день создало серьезные проблемы по обеспечению всей военной техники ВСУ, которая находится на передней линии фронта, на линии боевого соприкосновения, — пояснил Липовой.

Генерал подчеркнул, что выведение из строя подобных объектов становится частью стратегии по подрыву военного потенциала ВСУ. По его словам, это не только ограничит мобильность техники, но и ускорит продвижение российских сил.

К сожалению, Кременчугский НПЗ — не единственный завод, есть еще заводы и на западе Украины, есть заводы в Днепропетровске и других городах. Я считаю, что поэтапное выведение из строя подобного рода стратегических объектов, работающих на ВСУ, облегчит задачу нашим войскам в продвижении к взятию под контроль нашими врагами территорий, исторически принадлежащих России, — резюмировал Липовой.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Польша, Чехия, Венгрия и Словакия помогут ВСУ с поставками топлива после удара ВС РФ по Кременчугскому НПЗ. По его словам, с Балканского полуострова также зачастую приходят нефтепродукты для Украины.

ВСУ
Украина
НПЗ
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров подтвердил приглашение Трампу посетить Россию
«Считает Россию врагом»: Лавров поставил Стубба перед неудобной правдой
В Госдуме нашли способ решить проблему повышения цен на школьную форму
Родной брат Милонова погиб в зоне СВО
Москвичам рассказали, какую погоду ждать в начале сентября
Лавров назвал заявления европейских лидеров детским лепетом
Верховный суд вынес решение по делу Беркович и Петрийчук
Психолог поддержала внедрение «Разговоров о важном» в детсадах
Депутат Госдумы предложил запретить въезд в Россию для преступников
В России выявили медицинский картель на сумму более 1,5 млрд рублей
В российском городе появилась улица имени погибшего Героя России
Рост цен на бензин в ДНР и ЛНР попал в поле зрения властей
В Москве начали возводить новую станцию метро
Трамп показал Зеленскому и Макрону свою необычную коллекцию
Юрист ответил, что может грозить Певцову за оскорбление общественницы
Военэксперт Рожин сообщил о новом обмене погибшими между Россией и Украиной
Отдых в сентябре 2025-го: самые дешевые направления в России и за рубежом
«Ситуация вышла из-под контроля»: эксперт о росте цен на бензин
«Петух-задира»: в Госдуме резко поставили Макрона на место после слов о ВСУ
Побег «пушечного мяса», налет на больницу и НПЗ: ВСУ атакуют РФ 19 августа
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.