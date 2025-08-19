Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Энергетик ответил, кто поможет ВСУ с топливом после удара России по НПЗ

Энергетик Юшков: Польша поможет ВСУ с топливом после удара по Кременчугскому НПЗ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Польша, Чехия, Венгрия и Словакия помогут Вооруженным силам Украины с поставками топлива после удара ВС РФ по Кременчугскому НПЗ, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, с Балкан также зачастую приходят нефтепродукты для Украины.

Крупнейшим поставщиком топлива на Украину является Польша. Чехия, Венгрия, Словакия тоже поставляют излишки нефтепродуктов, причем полученные при переработке российской нефти. Зачастую с Балкан приходят нефтепродукты — это Болгария и Румыния, они тоже присылают Украине нефтепродукты своих НПЗ, — рассказал Юшков.

Он также добавил, что сам Кременчугский НПЗ, который за последние годы неоднократно подвергался ударам, полноценно работать не может. Однако, отметил энергетик, для переработки, прокачки нефтепродуктов и хранения он может использоваться. Поэтому, подчеркнул Юшков, он и стал целью ударов ВС РФ.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе. Для атаки были использованы высокоточное оружие и БПЛА.

