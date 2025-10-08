Военный эксперт рассказал, как спасти приграничные районы от обстрелов ВСУ

Расширение буферной зоны на территории Украины является ключевым фактором защиты приграничных российских регионов от обстрелов ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что активное продвижение ВС РФ на 50–60 километров в Сумской, Харьковской и Запорожской областях уже значительно повысило безопасность мирного населения.

Как обезопасить приграничные районы от обстрелов ВСУ? Наше командование и руководство делают все, чтобы потери были минимальными. Вы знаете, что по решению верховного главнокомандующего [Владимира Путина], российские войска занимаются оформлением так называемой буферной зоны. Она уже значительных размеров, как в Сумской, так и в Харьковской и Запорожской областях. Мы продвигаемся в некоторых направлениях, мы уже на 50–60 километров углубились на территории противника, — пояснил Матвийчук.

По его словам, наряду с созданием буферной зоны командованием принимается комплекс мер для защиты критической инфраструктуры. Матвийчук отметил, что для прикрытия населенных пунктов и объектов развернута территориальная система ПВО. По словам военэксперта, дополнительные меры, такие как установка специальных сеток и ловушек, помогают защищать нефтеперерабатывающие заводы и другие важные объекты от атак дронов.

Для защиты от атак ВСУ мы развернули территориальную систему ПВО, которая включает в себя огневые позиции, ЗРК и радиоэлектронные средства, которые контролируют небо. Мы провели ряд мероприятий, которые позволяют защищать НПЗ, критические объекты, то есть развернули сетки, поставили ловушки. Но то, что некоторые дроны прорываются, — это издержки. К сожалению, нельзя перекрыть небо на 100%, — резюмировал Матвийчук.

Ранее стало известно, что в результате попадания снаряда ВСУ в жилой дом в селе Мощеное Грайворонского района Белгородской области пострадали мирные жители. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, ранения получила четырехлетняя девочка, женщина и мужчина.